Gf Vip, ancora uno scontro tra la Elia e la Marini: "Tu sei un clown"

Le tensioni all'interno della casa del Grande Fratello non sembrano destinate a finire. Dopo la feroce discussione avvenuta durante la diretta di lunedì sera, figlia delle liti accadute durante la settimana soprattutto tra Antonella Elia e Valeria Marini. Alfonso Signorini ha provato a mettere pace tra le due, invitando tutti alla calma.

La l'appello di Alfonso Signorini è caduto nel vuoto, non è durata che poche ore la pace tra Antonella Elia e Valeria Marini, tanto che questa mattina è scoppiata l'ennesima lite tra le due. Valeria Marini ha cercato un dialogo con la showgirl torinese all'ora di colazione, ribadendo i concetti espressi già in puntata in merito al rosario. Già durante la diretta, proprio per evitare ulteriori scontri, la showgirl sarda ha deciso di riporre il suo amato rosario nel beauty. Un gesto apprezzato dal conduttore e dal pubblico.

Ancora una volta, la Marini ha specificato che il suo gesto era ben lontano dall'essere provocatorio: " Non sto mentendo e te lo posso giurare in questo momento [...] volevo chiarire. " Com'era prevedibile, Antonella Elia si è mostrata poco incline al chiarimento e non ha lesinato un altro attacco verso la Marini, che a quel punto ha reagito abbandonando le buone intenzioni: “ Da quando sei qua che cosa ti è uscito dalla bocca nei confronti di tutti? Solo cattiverie! Come si fa a stare vicino a te? ”