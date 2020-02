Gf Vip, qualcuno grida fuori dalla Casa per Pago, la reazione della Lessa: "Sarà stata quella pazza con il megafono"

Lunedì scorso Serena Enardu è stata eliminata dalla casa del Grande Fratello mediante televoto. La concorrente non ha superato lo scoglio della nomination con Fabio Testi e ha visto concludere la sua esperienza a poche settimane del suo inizio. Sebbene non abbia trascorso che pochi giorni all'interno della Casa, la sua presenza ha destabilizzato gli altri concorrenti, rincuorato Pago e, soprattutto, creato interessanti dinamiche di gioco.

Fin dall'inizio, l'intento di Serena Enardu è stato quello di ritrovare l'amore di Pago e di riprovare a costruire una relazione con lui. Sono lontani i momenti di Temptation Island Vip, quando i due si sono separati a causa di incomprensioni e di problemi che sussistevano nella coppia già prima della loro partecipazione. La vicinanza di Serena a uno dei single del programma non ha fatto altro che acuire una situazione già tesa, facendola esplodere in via definitiva. Tuttavia, anche grazia alla caparbietà dell'imprenditrice sarda, i due sono riusciti a ritrovarsi all'interno del Grande Fratello, nonostante Pago avesse dichiarato di voler intraprendere questo cammino per lasciarsi alle spalle il passato.

Le settimane trascorse insieme nella Casa, infatti, hanno permesso ai due di ritrovare l'armonia perduta, nonostante alcuni elementi esterni abbiano cercato in ogni modo di intaccare nuovamente il loro amore. L'ingresso del fratello di Pago, che ha raccontato al cantante di alcuni like messi di recente da Serena al corteggiatore, ha fatto vacillare per qualche momento le certezze del cantante, che ha poi subito ripreso in mano la situazione. Nemmeno l'ammissione di un flirt esterno tra Serena Enardu e il tentatore è riuscito a dividere nuovamente la coppia, che ora è più forte di prima.

Pago è ora in nomination contro Licia Nunez e le probabilità che esca dalla Casa sono abbastanza alte, stando al sentiment dei social. L'uomo sente molto la mancanza di Serena Enardu nella sua quotidianità ma ha ritrovato il feeling con gli altri concorrenti, che si era un po' perso quando la compagna è entrata nella Casa. Serena, infatti, non è stata accolta con calore dagli altri inquilini, che non hanno apprezzato alcuni suoi comportamenti prima dell'ingresso e all'interno del reality, quando la donna ha dimostrato di non interessarsi al gioco ma solo al suo compagno.