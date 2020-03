Gf Vip, violenta lite fuori onda tra la Volpe e Zequila: "Mi vergogno di averti conosciuto"

La liaison di trent'anni fa tra Adriana Volpe e Antonio Zequila continua a tenere banco nella Casa e a essere motivo di liti e discussioni tra i due concorrenti. Lo scontro più acceso si è consumato durante la diretta di lunedì scorso, quando Alfonso Signorini ha mostrato alla Casa un confessionale inedito, durante il quale l'attore racconta i dettagli di quanto sarebbe accaduto.

Erano i primi anni Novanta e Adriana Volpe era una statuaria modella appena diciottenne che cercava la sua strada nel mondo della moda mentre Zequila era un modello già affermato, ambito dalle donne più belle. I due pare si siano conosciuti in un locale di Milano e il giorno dopo, stando al racconto dell'attore, la Volpe sarebbe andata a casa sua per portargli il composit. Da qui iniziano le versioni discordanti. Antonio Zequila, celandosi dietro una presunta eleganza nei confronti di Adriana, prima ha dichiarato che tra loro non ci sia stato altro che un caffè, per poi ammettere che la conoscenza è andata più in profondità, diventando "talamica." Dal canto suo, la conduttrice nega categoricamente qualunque incontro intimo con Zequila, giurando addirittura sulla figlia durante la diretta di lunedì con Alfonso Signorini.

Lo scontro tra i due durante il live è stato violento ma anche durante la pubblicità i concorrenti non si sono risparmiati accuse e insulti reciproci, con toni ancora molto alti. " Potevi dire che non è vero, no che io mi intrufolo alle feste ", ha tuonato Zequila in riferimento al racconto di qualche giorno fa di Adriana Volpe, quando la conduttrice ha rivelato che Zequila in passato si sarebbe imbucato alle feste per carpire le foto alle modelle e spacciarle come flirt sui giornali. Ma Antonio non si è fermato qui e ha continuato a riversare la sua ira sulla Volpe: " Io nel 2006 ero più famoso di te, non avevo certo bisogno di Adriana Volpe. Ero protagonista di Domenica In, dell'Isola dei Famosi, mentre tu stavi facendo la mattina in Rai. In prima serata non ci sei mai andata, mo te l'ho detto in faccia. "