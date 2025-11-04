Ghenea: "Processo importante per tutte le donne"

"Questi momenti sono molto importanti non solo per mia figlia e per la mia famiglia, ma anche per tutte le vittime". Lo ha detto la modella e attrice Madalina Ghenea, al termine dell'udienza del processo per stalking nei suoi confronti, che vede imputata una donna di 45 anni.

In aula, di fronte alla quinta sezione penale del Tribunale di Milano, ha testimoniato l'ex fidanzato e amico Leonardo Maria Del Vecchio, che ha raccontato degli "attacchi perpetrati in maniera violenta", anche con "minacce di morte", contro Ghenea, tanto che c'erano dei giorni in cui la donna "era triste e non riusciva neanche a lavorare".

Nel periodo della relazione tra i due, nella prima metà del 2020, "sono diventato anche io target di questa persona, che mi scriveva da account fake, parlando male" della modella e attrice. "

Probabilmente neanche adesso Madalina - ha osservato Del Vecchio - si spiega tutta questa cattiveria, che oltre a essere falsa e immeritata è stata perpetrata per anni". La prossima udienza nel processo che vede costituite parti civili la madre di Ghenea e la modella, difesa dall'avvocata Maria Emanuela Mascalchi, è fissata per il 12 gennaio. Ma pensiero della vittima è però rivolto alla donna di 43 anni accoltellata questa mattina in piazza Gae Aulenti a Milano. "Un altro episodio che nessuna donna dovrebbe mai vivere. Spero che non leggeremo più queste notizie, perché fanno troppo male", l'augurio di Ghenea. Quanto al processo per lo stalking contro di lei, "sono contenta che finalmente vedo un risultato", ha detto parlando con i giornalisti al termine dell'udienza. "Per me - ha ricordato - è stato un periodo molto difficile.

Però sono anche molto fortunata ad avere una mamma straordinaria che sta qui con me, perché si è costituita anche lei parte civile in questo processo, dal momento che anche lei è stata vittima di questa situazione. E sono fortunata ad avere tutte le persone vicine a me, tutti i testimoni che purtroppo hanno vissuto un po' anche loro questa situazione negli anni".