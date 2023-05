La Gialappa's prende in giro (ancora) la tv

Tornano le mitiche voci fuori campo (anche se sono solo due, Marco Santin e Giorgio Gherarducci), torna Mago Forest alla conduzione, e torna pure il citofono giù in garage. Non mancheranno nemmeno i comici con le loro gag, e i commenti irriverenti a perle televisive estrapolate dai programmi (quasi tutti dal mondo Sky e satellite, MasterChef, X Factor in primis, ma nemmeno l'imminente 4 Hotel con Bruno Barbieri si salverà). Insomma, torna la Gialappa's, ma senza il titolo storico Mai dire e ci siamo capiti: si chiama GialappaShow (Sky Original/Banijay), ed è atteso in onda dal 21 maggio in prima serata per otto puntate su Tv8 e SkyUno. La scatola regalo può sembrare simile a quella del passato, il nastro che la chiude può avere il colore della nostalgia, ma la verità è che dentro ci sono l'Italia, il mondo e la tv (ad esempio «quella cosa assurda di Ex On The Beach, al cui confronto il Gieffe sembra un simposio di intellettuali») cambiati di molto in tutti questi anni. Tra i comici del passato resiste solo Marcello Cesena sotto la parrucca viziata del settecentesco Jean Claude, poi via libera a Alessandro Betti (nei panni di uno chef anomalo), Brenda Lodigiani, Antonio Ornano (un papà influencer), Valentina Barbieri (tra le imitazioni Chiara Ferragni), Stefano Rapone e altri. E proprio a Stefano Rapone tocca interpretare un portavoce del governo di centrodestra: «Il politicamente corretto non ci tocca spiegano Santin e Gherarducci Saremo scorretti ma non gratuiti, anche se sappiamo che qualcuno ci romperà le palle dopo la prima puntata».

Ci sarà anche la musica in studio, con il maestro Vittorio Cosma e i Neri per Caso a maneggiare per una volta strumenti e voci, infine alcuni ospiti musicali speciali ancora top secret. Accanto a Mago Forest, una co-conduttrice diversa a puntata: si parte con Paola Di Benedetto, ex Madre Natura in Ciao Darwin.