Quell'idea choc dei Ferragnez: "Nozze combinate per Leone"

Chiara Ferragni, Fedez e Leone sono i protagonisti indiscussi di Instagram. Le gag familiari dei Ferragnez sono magnetiche per centinaia di migliaia di persone che li swguono sui social, aspettano le loro storie e commentano i loro post. Il piccolo di casa ha ormai due anni, inizia a dire le prime parole, interagisce attivamente con i genitori ed è il vero motore del menage familiare della famiglia. Come una moderna Casa Vianello ambientata nel lussuoso attico di uno dei moderni palazzi di City Life, i Ferragnez divertono il pubblico tra piccole scaramucce e momenti di ilarità.

Il vero idolo delle folle è però Leone, sia per la sua bellezza che per l'ironia che, crescendo, sta sviluppando anche grazie all'insegnamento dei genitori. Il lockdown e la quarantena hanno imposto uno stop alla vita lavorativa dei Ferragnez, che ora trascorrono gran parte delle loro ore con il bambino, documentando i suoi progressi su Instagram. Leone è un bambino vivace che ama ballare e ogni occasione è buona per lui per improvvisare quella che è ormai riconosciuta come la Lello dance. È soprattutto Fedez a coinvolgere il bambino in scherzi e siparietti, che grazie al grande seguito diventano rapidamente virali. Tra i tantissimi fan di Leone c'è anche Jennifer Aniston, che non si perde un video del bambino, per la gioia di suo padre. L'attrice ha, infatti, iniziato a seguire Fedez che sembra essere particolarmente entusiasta, a differenza di Chiara Ferragni che pare non gradire particolarmente le attenzioni dell'americana nei confronti di suo marito.