La Ferragni gelosa dei like di Jennifer Aniston a Fedez

Da alcune settimane l’ex moglie di Brad Pitt, Jennifer Aniston, avrebbe iniziato a seguire Fedez su Instagram dopo avere visto un video Instagram dei Ferragnez in quarantena con la sigla di Friends, la serie televisiva che l’ha resa famosa. Il problema è che la Aniston, oltre a seguire Fedez, metterebbe anche dei like ai suoi video con Leone. Da parte sua, però, Chiara Ferragni non gradirebbe particolarmente la cosa, mostrandosi molto gelosa nei confronti di questa nuova fan del marito, forse anche perché è da molti considerata come una delle donne più belle del mondo per via del suo fascino da ragazza della porta accanto.

Insomma, l’amore non è bello se non è litigarello. Lo sanno bene i Ferragnez che con le loro stories di vita familiare stanno tenendo compagnia a milioni di follower in questi difficili giorni di quarantena. L’ultimo battibecco è stato proprio quello che coinvolge l’attrice americana. Qualche settimana fa, infatti, il rapper ha creato un video sulla sua quarantena in famiglia utilizzando la sigla di Friends. Da quel momento Jennifer Aniston avrebbe iniziato a seguirlo e a mettere like ai suoi post.

Nelle stories di Instagram Fedez ha quindi preso in giro Chiara Ferragni avvisandola che Jennifer Aniston avrebbe messo like a uno dei suoi ultimi video. "Sai chi mi ha appena messo like? Jennifer Aniston. Sbem" , ha detto il rapper per provocare sua moglie. E ancora: "Comunque, Jennifer Aniston è ufficialmente una bimba di Fedez" , ha affermato fiero il rapper in una clip in cui appare seduto sul divano al fianco dell’influencer. Sembra infatti che Chiara Ferragni si ingelosisca ogni volta che Jennifer Aniston metta un like a Fedez. Poi ha precisato: "In realtà non è vero: mette like solo ai post dove c’è Leo" . "Allora è una bimba di Leone" , ha replicato sogghignante Chiara. E lui: "Ma anche stasera mi ha messo i like e mia moglie è nera!".

Ma non finisce qui. L'ex moglie di Brad Pitt avrebbe rimesso like a Fedez e lui avrebbe preso in giro la moglie in alcune stories su Instagram. Davanti all’ennesimo like, Fedez ha stuzzicato Chiara chiedendole di indovinare di chi si trattasse e, in segno di sfottò, ha lasciato cadere il microfono giocattolo che teneva in mano e che le stava porgendo. Lo sguardo di rimprovero di Chiara Ferragni è stato più eloquente di mille parole.

In tante, tra le fan, hanno comunque mostrato di essere d’accordo con Chiara e hanno sottolineato: "Chiara una di noi" . D’altronde chi non sarebbe minimamente gelosa o preoccupata se Jennifer Aniston mettesse dei like al proprio marito?

