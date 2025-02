Giochi invernali. La torcia accesa da Fontana per 1.500 atleti

Ascolta ora 00:00 00:00

È iniziato il conto alla rovescia verso i Giochi mondiali invernali Special Olympics che si svolgeranno, per la prima volta in Italia, dall'8 al 15 marzo a Torino. E, ieri in tutti i capoluoghi di regione contemporaneamente, è stata accesa la torcia olimpica. In Lombardia la corsa celebrativa, Community Run Special Olympics, ha unito Palazzo Lombardia (sede del governo regionale) a Palazzo Pirelli (ove si riunisce il Consiglio). In gara a Torino ci saranno 88 atleti lombardi su 1.500 con e senza disabilità intellettive in rappresentanza di 102 delegazioni da tutto il mondo, «sono campioni che hanno già vinto e che mandano a noi tutti un messaggio chiaro, bisogna crederci sempre» ha esordito il presidente del Consiglio Federico Romani. All'accensione della torcia era presente anche il governatore Attilio Fontana: «L'evento di oggi ci rasserena, è un momento di inclusione e di capacità di esprimere la propria vita. E lo sport è lo strumento che più permette di esprimersi». Con il presidente, il Sottosegretario a Sport e Giovani, Federica Picchi ha commentato che «le diverse abilità non sono un minus che toglie qualcosa alla persona ma una maggiore ricchezza.

La diversa abilità di un ragazzo rappresentano per i propri genitori una ricchezza umana straordinaria, allo stesso modo la società capace di valorizzarle si trasforma in una società più piena e civile». «Per la Lombardia favorire i progetti di vita delle persone con disabilità è una priorità di questa legislatura» ha aggiunto l'assessore alla disabilità Elena Lucchini.