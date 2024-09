Giochi, musica e "Corrida". Amadeus alla prova del Nove

Ascolta ora 00:00 00:00

Suzuki Music Party, Chissà chi è e La Corrida. Sono i tre programmi con i quali Amadeus inizia ufficialmente la propria avventura su Nove di Discovery. Ovviamente già le indiscrezioni erano ampiamente circolate ma ieri Amadeus, che non ha più la gigantesca vetrina del Tg1 per certi annunci, si è presentato su Instagram con un video riassuntivo (nella foto): «Oggi domenica 1 settembre è per me un giorno molto importante, è l'inizio della mia nuova avventura professionale all'interno di Discovery e quindi del canale Nove. Televisivamente inizio il 22 settembre con un gioco che conoscete tutti quanti. Un gioco divertente che ho condotto per tanti anni, ricordate? (I soliti ignoti su Rai 1, ndr) (...). È il gioco che tutti voi conoscete, cambia solo il titolo e diventa Chissà chi è». Inizierà alle 20.30. Subito dopo, sempre il 22, parte pure Suzuki Music Party, che Amadeus riassume così: «È un appuntamento imperdibile con la musica, uno speciale dove 15 cantanti verranno a presentare in anteprima televisiva i propri successi, i successi dell'autunno». La tentazione di chiamarlo «mini Sanremo» è decisamente forte, anche se qui non c'è una classifica finale. Resta comunque l'appuntamento con il pop che mancava nei palinsesti televisivi nel periodo autunnale. La coconduttrice sarà Ilenia Pastorelli e i primi ospiti previsti sono Anna e Tananai, ma «nel corso della settimana li annuncerò tutti». Possibile anche che si materializzi Fiorello, visto che Amadeus, nel video di Instagram, indossava una eloquente maglietta con il volto di Fiorello e la scritta «Wanted». Il programma sarà registrato il 17 settembre all'Allianz Cloud di Milano (biglietti in vendita).

Ma non finisce qui.

«A fine ottobre, ne hanno parlato anche i giornali, ci vedremo con La corrida sempre sul Nove.

Un programma divertentissimo e storico con il grande Corrado, e ho l'onore di poterlo condurre», ha ancora aggiunto Amadeus. In sostanza una ripartenza in grande stile. Ma anche una ripartenza che, al momento, non ha ancora i contorni delle novità che si attendevano. Ma c'è tempo.