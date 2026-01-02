Giochi, vaccinazioni a S.Siro, festa dei fiori e la pizzoccherata tra i post più gettonati

È il video che scandisce il count down "5 mesi all'inizio delle Olimpiadi invernali 2026" con 978mila visualizzazioni, uno dei post di Instagram più gettonati del 2025 sui Social di Regione Lombardia. Molto seguito, con 838mila visualizzazioni, sempre in tema di Giochi Olimpici, anche il reel "Sotto gli occhi da sempre" che ripercorre le peculiarità della Lombardia come una "Regione da record". Guardando poi agli eventi, il primato spetta a Bormio con il post sulla "Pizzoccherata più lunga d'Italia" (942mila visualizzazioni). Molto apprezzata anche "La Festa dei Fiori di Montisola" che raggiunge quota 842mila. Per quanto riguarda le campagne di informazione, grande successo per la promozione delle vaccinazioni anti influenzali allo stadio di San Siro (complessivamente 85mila), per la app "Salutile - Pronto soccorso" e per il contrasto alla violenza sulle donne con la campagna "Non sei sola - chiama il 1522". E, ancora, per i post riguardanti le informazioni sul "Bollo auto" e sul "Rinnovo del parco veicolare". Il mondo social di Regione Lombardia ha superato nel 2025 il traguardo complessivo di oltre un milione e 500mila follower. Si conferma così il percorso di crescita della comunicazione dell'ente anche grazie alla crescita del profilo TikTok e a canali specifici come LinkedIn.

A guidare le proposte della Regione, di Lombardia Notizie, di InLombardia e degli altri riferimenti dell'ente, i canali tradizionali: Facebook, con un totale di 900mila follower, seguito da Instagram a quota 375mila. E, da qualche giorno, il bouquet della comunicazione è stato arricchito da "Lombardia Notizie Tv", una piattaforma informativa che in streaming trasmette in diretta dalle 8 alle 24 collegandosi a lombardianotizietv.it.