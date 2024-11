Giorgino inviato della Rai nel mondo multimediale

Ascolta ora 00:00 00:00

Programma televisivo sul primo canale, on demand su RaiPlay, podcast, e-book. Un progetto di informazione multimediale che, finalmente, proietta la tv di Stato verso l'obiettivo di media company che da tempo dovrebbe già aver raggiunto. A fare l'esperimento è Francesco Giorgino il quale, forte dei risultati della prima edizione di XXI Secolo, quando il presente diventa futuro, in questa seconda ha coinvolto praticamente tutte le strutture dell'azienda. Il programma di approfondimento, in onda da domani in seconda serata su Raiuno, ha l'obiettivo di pensare al futuro raccontando il presente. E nel futuro, ma anche ora, «si deve considerare che le giovani generazioni - spiega Giorgino - non si rivolgono ai media tradizionali, ma li puoi intercettare solo on line». Dunque per coinvolgerli, non solo devi proporre tematiche di loro interesse, ma anche sfruttare linguaggi moderni. In sostanza alcuni temi, servizi, interviste e reportage saranno trasformati per andare su Raiplay mercoledì, giovedì e venerdì, poi diventeranno anche un podcast ogni martedì su RaiPlay Sound, mentre l'ultimo sabato di ogni mese un altro podcast sarà dedicato alle interviste ai personaggi della cultura e dello spettacolo col titolo XXI Secolo Celebrities. Infine il tutto si trasformerà anche in libri digitali editi da Rai Libri. Ma quali tematiche proporre ai giovani? «Per esempio se andiamo in Ucraina, potremmo fare dei reportage su come vivono gli under 25», risponde Giorgino. Per quanto riguarda il programma in sé, il giornalista sottolinea di puntare - come ha sempre fatto - «a una informazione equilibrata che vuole raccontare l'Italia nella sua interezza, senza denigrarla come ama fare tanto giornalismo».

Così attraverso «l'analisi dei dati, vera base di partenza di una informazione corretta, vuole raccontare la realtà attraverso interviste ai protagonisti della politica, dell'economia, della cronaca, degli esteri, dello sport e della cultura, con i reportage sul campo». Per farlo, si intrecciano tre linguaggi: un monologo introduttivo di Giorgino, un talk con esperti del tema trattato e l'intervista a un personaggio di spicco in maniera più intima e colloquiale.