Giorno tre, calma piatta. Ma è colpa di Telemeloni

Se ci sono i comici e la politica, molto male: è Telemeloni. Se non ci sono i comici e la politica molto male: è ancora Telemeloni. Gli editorialisti sono persone molto attente ai principi, almeno a sentire loro, ma non praticano quello aristotelico di non contraddizione. Hanno quindi un limitato rapporto con la coerenza. Tutti speravano in qualche uscita fuori luogo della premier o di qualche fedelissimo. Tutti speravano in un episodio, una parola di troppo, qualcosa che facesse finalmente gridare al ritorno del Minculpop. Unico spunto, un po' misero: la rimozione della testata dell'Unità da una vecchia immagine proiettata sullo schermo alle spalle di Conti. Sarà stato un intervento di qualcuno più realista del re... Comunque la Rai ha risposto in conferenza stampa: è un brand con rilievo pubblicitario, non si può mostrare. Spiazzati dall'encefalogramma piatto di Sanremo 2026, i suddetti editorialisti non si sono rassegnati e hanno comunque montato una polemica contro Telemeloni. Gli scherani della premier, furbi come volpi, silenziosi come faine, spietati come iene, hanno "messo a tacere tutto quanto", "normalizzando" il festival, "disinnescando ogni spunto controcorrente". Quindi, riassumendo: se succede qualcosa è colpa di Telemeloni; se non succede niente è colpa di Telemeloni. Logica ferrea. Nel frattempo, sono successe un paio di cose degne di nota. Il comico Andrea Pucci ha rinunciato alla partecipazione perché attaccato dalla sinistra e insultato sui social media. Il motivo? Avrebbe simpatie di destra. E Telemeloni non è intervenuta. Sul palco, abbiamo visto Gianna Pratesi, 105 anni. La simpatica signora fu tra le donne che per la prima volta andarono a votare, nel giugno 1946.

Si è dichiarata di "sinistra da sempre". Senza ipocrisia, la scenetta è stata la plastica rappresentazione della senilità di un Paese bisognoso di profondi cambiamenti. Che sia colpa di Telemeloni pure questa ospitata malriuscita?