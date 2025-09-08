Alessandra Amoroso, fan impazziti: è nata Penny, ma dalla cantante nessuna conferma

Da ore sui social non si parla d’altro: Alessandra Amoroso avrebbe partorito in gran segreto, diventando mamma per la prima volta. Una notizia che ha fatto esplodere la gioia dei fan, convinti che la cantante salentina abbia dato alla luce la piccola Penelope, soprannominata affettuosamente “Penny”. Ma al momento dai profili ufficiali dell’artista non è arrivata alcuna conferma.

Secondo quanto riportato dall’esperta di gossip Deianira Marzano, Alessandra avrebbe partorito a Roma, nel pomeriggio di domenica 7 settembre 2025. La segnalazione, giunta da un utente anonimo e poi ricondivisa via social, ha immediatamente acceso i riflettori, anche se per ora resta nel campo delle indiscrezioni. Eppure, il silenzio sui canali social della Amoroso, molto attiva durante la gravidanza, non è passato inosservato.

Fino a poche settimane fa, infatti, la cantante condivideva emozioni, pensieri e foto con il pancione. Poi, improvvisamente, lo stop. E in molti hanno collegato questo silenzio a un possibile ricovero per il parto, proprio come indicato dalle voci trapelate online.

Una gravidanza vissuta con emozione (e sotto i riflettori)

Tra le tante future mamme del mondo dello spettacolo, quella di Alessandra Amoroso è stata una delle più seguite. Complice il suo tour estivo, che ha affrontato fino agli ultimi mesi di gravidanza, la cantante ha mostrato con orgoglio il pancione sul palco, senza mai rinunciare alla musica e al contatto con il pubblico.

Dopo l’annuncio della dolce attesa a marzo 2025, Alessandra aveva raccontato le sue emozioni con grande sincerità: “ Vivo la gioia e l’impazienza, ma anche la paura profonda di non essere all’altezza. Cerco di stare lontana dal modello illusorio di super mamma. Quel modello non esiste: esiste la donna che sono e quella che sto diventando, la madre che sarò con tutti i miei pregi e i miei difetti. ”

Un messaggio forte

Un messaggio quello della Amoroso, che aveva colpito tanti. La cantante aveva anche raccontato momenti teneri vissuti durante i concerti, come quando, interrompendo una canzone per "calcetto" ricevuto dal pancione, aveva sorriso e detto al pubblico:

“ Già io sono rimbecillita… probabilmente le mamme mi sapranno dire meglio. Di solito, quando canto, non la sento mai. Sarà che il movimento che faccio, la culla. Invece adesso avevo la mano sulla pancia e mi ha dato una botta. E ho perso il filo, come si è visto! ”

L’amore con Valerio e il desiderio di vivere tutto in privato

A rendere tutto ancora più speciale, il rapporto con Valerio Pastore, 31 anni, tecnico del suono e videomaker originario di Eboli, in provincia di Salerno. I due si sono conosciuti dietro le quinte di un concerto, uniti dalla passione per la musica. Da allora non si sono più lasciati.

A marzo è arrivato l’annuncio della gravidanza, ad agosto la proposta di matrimonio durante un live, e ora (forse) la nascita della piccola Penny. Un percorso vissuto intensamente ma sempre con un certo riserbo, che oggi potrebbe spiegare anche il motivo del silenzio.

Infatti, secondo alcuni, Alessandra e Valerio avrebbero scelto di non annunciare subito la nascita della bambina, preferendo godersi questo momento speciale lontano dai riflettori. Una decisione comprensibile, considerando anche quanto l’artista abbia sempre difeso la propria privacy nei momenti più intimi.

Penny è nata? L’attesa per l’annuncio ufficiale

Il nome Penelope, rivelato mesi fa dalla stessa Amoroso, era già entrato nel cuore dei fan. Oggi quella che sembra solo un’indiscrezione sta diventando sempre più una certezza per il pubblico: Penny è nata.

Ma finché non ci sarà una conferma ufficiale da parte della cantante, resta tutto sospeso tra speranza e curiosità.

In fondo, il termine della gravidanza era previsto proprio per settembre, quindi i tempi coincidono perfettamente. Ora i fan non vedono l’ora di leggere il messaggio più atteso: un post, una foto, anche solo una parola per dire che Penny è