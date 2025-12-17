Andrea Delogu, bacio in strada con un uomo misterioso. Chi è Alessandro Marziali

Colpo di scena a Ballando con le stelle. Chi si aspettava che tra Andrea Delogu e Nikita Perotti ci fosse del tenero rimarrà deluso. La conduttrice de "La porta magica" è stata paparazzata in strada a Roma in teneri atteggiamenti con un uomo misterioso che non è il suo maestro di ballo, al quale Andrea aveva fatto una vera e propria "dichiarazione" pochi giorni fa. Un colpo a sorpresa che rimette decisamente in discussione la vita privata della conduttrice.

La dichiarazione a Nikita e il ripensamento

" Questa che state leggendo è una dichiarazione, poi aggiungete voi la parola che preferite", aveva scritto Andrea Delogu su Instagram alla vigilia della seconda semifinale di Ballando, alimentando le voci su un possibile coinvolgimento sentimentale con Nikita: "Voi chiedete di definirlo, so dirvi che è puro e che non permetteremo finisca con Ballando. Non ho mai usato quella parola lì, quel sentimento lì in questo post perché non voglio che diventi facilmente un titolo di giornale e che sminuisca tutto". In puntata, però, la conduttrice aveva fatto marcia indietro e alla domanda diretta di Selvaggia Lucarelli - " Tu e Nikita state insieme?" - aveva replicato: " No! Non stiamo insieme, abbiamo un rapporto bellissimo e speciale, ma siamo amici ".

Le foto del bacio in strada con Alessandro

La conferma che tra Nikita e Andrea c'è solo un'amicizia è arrivata dalle pagine della rivista Chi, che ha paparazzato la concorrente di Ballando con le stelle in compagnia di un uomo, Alessandro Marziali, mentre si scambiavano tenere effusioni a bordo strada. " Quello che Delogu si scambia con Alessandro è proprio un bacio, non metaforico ", riferisce il settimanale di gossip: " La coppia è uscita a cena, poi è tornata a prendere il cane di Andrea, Spilla, per portarlo a fare la passeggiata serale. E alla fine davanti alla porta di casa della Delogu, lei e Alessandro si sono baciati, poi ognuno a casa propria". "Sembra un rapporto agli inizi visto che il ragazzo non sale conclude la rivista ", conclude la rivista. Ma chi è Alessandro Marziali? Di lui, in realtà, si sa ben poco.

Il suo profilo Ig è privato (ma seguito da Andrea) ma la rivista Chi - che lo ha visionato - racconta di un uomo abituato a viaggiare per il mondo e molto legato alla madre, con la quale compare spesso nelle foto del suo feed.