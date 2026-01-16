Andrea Iannone, il commento alla foto di Rocío Morales alimenta il gossip

Che la Spagna fosse uno dei paesi preferiti da Andrea Iannone era risaputo, ma ora il pilota di motociclismo pare abbia un motivo in più per apprezzare la penisola iberica. Il motivo si chiama Rocio Munoz Morales. Complice la pubblicazione di alcune foto esclusive, in cui Rocio e Andrea sono stati immortalati insieme in Franciacorta durante un weekend romantico, da giorni impazza il gossip sulla presunta frequentazione tra l'attrice e lo sportivo. L'attrice ha scelto di tacere, mentre Iannone ha optato per alimentare i pettegolezzi, commentando l'ultimo post Instagram di Rocio con una frase sibillina che, inevitabilmente, ha scatenato i fan di Elodie.

Iannone tra Elodie e Rocio

La crisi tra Iannone ed Elodie sembra essere più che concreta. I fan della coppia aspettano solo la comunicazione ufficiale della fine della relazione mentre la cantante e il pilota conducono vite separate: lei in vacanza in Thailandia con le ballerine del suo tour, lui di rientro dalla Spagna dove a Capodanno ha incontrato Rocio Morales. Tornato in Italia, Iannone è stato paparazzato con l'attrice spagnola durante una fuga romantica in Franciacorta e per alimentare il gossip, nelle scorse ore, Andrea ha deciso di fare un passo concreto verso Rocio, commentando l'ultimo post Instagram pubblicato dall'attrice.

Il commento su Instagram

Morales ha partecipato a una serata al Teatro dell'Opera di Roma e sulla sua pagina social ha condiviso alcuni scatti dell'evento. " La Bohème ricorda che l'amore, come l'arte, è fragile, intenso e indimenticabile. Davvero bellissimo ed emozionante! ", ha scritto Rocio nel suo post e subito sotto, tra i primissimi commenti, Andrea Iannone ha commentato: "Yo soy por el flamenco" (Sono per il flamenco, ndr). Una frase ambigua che in molti hanno voluto interpretare come una "dichiarazione" per Rocio e la sua preferenza alla Spagna e alle sue bellezze artistiche e non.

La reazione dei fan di Elodie

Le parole del pilota hanno provocato, però, anche la reazione dei fan di Elodie, che si sono scatenati con commenti di critica verso il pilota.

"Yo soy por Elodie tutta la vitaaaaa

"Ma anche no! Vorresti mettere a confronto Rocio (dea) con Elodie?!!".

", ha scritto una utente, mentre un altro ha commentato:Così, per un banale commento, sotto al post di Rocio in poche ore si sono moltiplicati i commenti e lasi è letteralmente infiammata.