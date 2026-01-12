Andrea Iannone e Rocío Morales, la fuga romantica in Franciacorta

Il nuovo anno si apre con un "clamoroso scoop" - titola il settimanale Chi sul suo sito - quello che vede protagonisti Andrea Iannone e Rocio Morales. Il pilota di motociclismo e l'attrice spagnola sono stati paparazzati insieme durante un weekend che la rivista definisce una vera e propria "fuga romantica" e il gossip sulla presunta nuova coppia del 2026 è letteralmente decollato.

Rocio al centro dei gossip

La vita sentimentale di Rocio Munoz Morales è al centro della cronaca rosa da settimane. Dopo la fine della lunga relazione con Raoul Bova, a causa dello scandalo Ceretti, il nome dell'attrice spagnola è stato accostato prima a quello di Stefano De Martino poi a quello del manager Vittorio Chini. I pettegolezzi sulle presunte storie con i due uomini si sono, però, rivelati infondati ma i paparazzi non hanno comunque smesso di inseguire Rocio e i risultati di tanta attenzione non sono tardati. Nelle scorse ore, infatti, i fotografi del settimanale Chi hanno sorpreso l'ex compagna di Bova insieme a un volto popolarissimo dello sport e del gossip: Andrea Iannone.

Le foto di Rocio e Iannone

Il servizio esclusivo del weekend di Rocio e Andrea uscirà nel numero di Chi in edicola mercoledì ma un'anticipazione è stata data sul sito della rivista, dove si vedono il pilota e l'attrice camminare l'uno al fianco dell'altra sorridenti. " Le immagini della fuga romantica di Andrea Iannone e Rocío Muñoz Morales. Vi anticipiamo qui uno scatto della coppia mentre esce dall'esclusivo relais di lusso 5 stelle L'Albereta, in Franciacorta", scrive il settimanale, aggiungendo: " Rocio è single dopo la fine della relazione con Raoul Bova. Le foto sono la prova evidente che tra Iannone e Rocio è in corso una nuova relazione. Una coppia del tutto inedita e inaspettata" . Di fatto la notizia spiazza gli esperti di gossip che volevano Iannone di nuovo vicino a Belen Rodriguez, con la quale lo sportivo aveva avuto una relazione dal 2016 al 2018.

Quello che è certo è che il pilota è sempre più lontano da Elodie, che dal 2022 era al suo fianco e che ora si sarebbe avvicinata alla ballerina Franceska Nuredini. Entrambi single, Rocio e Andrea avrebbero scoperto uninatteso, che potrebbe trasformarsi in qualcosa di ufficiale già a partire dalle prossime settimane.