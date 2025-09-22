Bianca Atzei e Stefano Corti, è proprio finita. Il messaggio di lei: "Pensa attentamente prima di provare a mentire"

Abbonati
L'ultimo post della Atzei su Instagram ha dato da pensare, sembra proprio una frecciata diretta all'ex compagno: ecco cosa ha scritto

La storia d'amore fra Bianca Atzei e Stefano Corti è finita. La notizia risale alla settimana scorsa, quando il giornalista Gabriele Parpiglia ha dato la notizia, affermando di aver parlato con la cantante di origini sarde. A quanto pare già da tempo c'era aria di crisi, tanto che in estate si era parlato di una lite fra i due scoppiata sulla spiaggia del Tanka Village, in Sardegna.

A confermare una frattura ormai insanabile è stata la stessa Bianca Atzei, che ha recentemente pubblicato un post che sa tanto di frecciata indirizzata all'ex compagno. Parlando del proprio segno zodiacale, la cantante ha dichiarato: "I Pesci sono incredibilmente perspicaci. Sono guidati dalla loro intuizione e sono sempre in grado di capire tutto ciò che sta accadendo in una determinata situazione senza che gli altri debbano spiegargli niente. Ed è praticamente impossibile nascondere qualcosa ai pesci perché catturano tutto nell'aria. Quindi pensa attentamente prima di provare a mentire a questa persona, perché difficilmente funzionerà".

Fine della relazione fra Bianca Atzei e Stefano Corti, i due si sono lasciati

Tutto fa pensare che il messaggio della Atzei sia proprio rivolto a Stefano Corti. Al momento nessuno dei due diretti interessati ha dato conferma della rottura, tuttavia i segnali ci sono tutti.

Parpiglia ha lanciato un vero e proprio scoop sul sito Chicci di Gossip, pubblicando degli scatti di Stefano Corti in compagnia di una donna che non è Bianca. L'inviato de Le Iene è stato immortalato mentre cena all'Osteria Billis, a Tortona, in compagnia di questa donna, fra l'altro un volto già apparso in uno dei servizi di Corti per il programma di Italia Uno.

