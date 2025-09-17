Fine della relazione fra Bianca Atzei e Stefano Corti, i due si sono lasciati

Sarebbe finita la relazione fra Bianca Atzei e Stefano Corti. Dopo settimane di rumors e teorie, ecco arrivare la conferma del giornalista Gabriele Parpiglia, che abrebbe parlato con la cantautrice italiana. Era da un po' che certe voci riferivano di una crisi. Si è parlato di una lite, poi hanno cominciato a circolare delle foto, ma per diverso tempo i diretti interessati non hanno fatto sapere nulla.

In queste ultime ore Gabriele Parpiglia ha dato una risposta definitiva. Avrebbe contattato direttamente Bianca Atzei, che gli ha confermato la rottura con Stefano Corti. Parlando con il giornalista, la cantautrice sarda ha spiegato che questo è un momento molto complesso per lei, specialmente dopo la pubblicazione di alcuni scatti che mostrano Corti in compagnia di un'altra donna. Una donna che, secondo lo stesso Parpiglia, sarebbe un volto già comparso in passato a Le Iene, progamma televisivo di cui fa parte Stefano Corti.

A quanto pare i primi segnali di crisi definitiva risalgono a un mese fa. Qualcuno ha parlato di un'accesa lite scoppiata fra Atzei e Corti sulla spiaggia del Tanka Village, in Sardegna. Non ci furono conferme, né messaggi chiarificatori da parte della coppia, pertanto rimase solo un forte sospetto. Poi, la settimana scorsa, Stefano Corti è apparso in un video postato sui social in cui denunciava di aver ricevuto delle minacce anonime. Minacce rivolte a lui, a Bianca Atzei e al loro bambino, Noa Alexander.

A quel punto, tre giorni dopo, è arrivato il primo scoop di Parpiglia, che in Chicci di Gossip ha pubblicato delle foto di Corti in compagnia di un'altra donna e " in atteggiamenti molto amichevoli" . I due sono stati immortalati a cena all'Osteria Billis, a Tortona. Gli scatti risalgono al 14 settembre.

Non sapevo fosse con lei. Per me è un periodo difficile

A quanto pare la donna non sarebbe una nuova conoscenza, dato che sarebbe già stata vista in uno dei servizi di Corti realizzato per il programma Le Iene. Un colpo durissimo per Bianca Atzei, che avrebbe confidato al giornalista: "".