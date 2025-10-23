Chi è Kemal Alagol, il medico turco e presunto nuovo amore di Belén Rodriguez

Dopo l'avvocato romano e l'architetto milanese, il cuore di Belen Rodriguez sembra essere tornato a battere per il chirurgo estetico Kemal Alagol. La showgirl argentina è stata paparazzata dal settimanale Chi e dalla rivista Oggi in teneri atteggiamenti con il medico di origini turche e subito il gossip si è infiammato. Avvistati mentre si scambiavano un bacio appassionato nell'auto dell'uomo, i più curiosi si sono subito messi a caccia di informazioni su Alagol, medico molto conosciuto nell'ambiente milanese.

Dalla Turchia agli studi a Milano

Classe 1990, Kemal Alagol è nato e cresciuto in Turchia ma si è trasferito a Milano subito dopo il diploma per laurearsi in Medicina, titolo conseguito presso l'università Vita-Salute San Raffaele. Il 35enne è specializzato in medicina estetica e ricostruttiva e risulta iscritto all'albo dei Medici Chirurghi di Milano dal 2020. Molto conosciuto e apprezzato sia nel capoluogo meneghino che nella Capitale, dove collabora con alcuni studi di medicina estetica, Alagol ha tra i suoi clienti molti volti noti del mondo dello spettacolo e del cinema. Descritto da tanti come un " vero gentleman ", Kemal Alagol cerca di mantenere un basso profilo rispetto alle luci della ribalta e il suo profilo Instagram è privatissimo. Eppure tra i suoi follower c'è proprio Belen.

Come si sono conosciuti Alagol e Belen

Sulla frequentazione tra Kemal Alagol e Belen Rodriguez si sa pochissimo. A parlare per loro sono le foto uscite sulla rivista Chi e sul settimanale Oggi, nelle quali la conduttrice argentina e il chirurgo sono stati immortalati in teneri atteggiamenti dopo una serata trascorsa assieme e poi per le vie di Roma prima che la showgirl si recasse in stazione per rientrare a Milano. Le ultime indiscrezioni dicono che galeotta fu una cena tra amici, occasione in cui il chirurgo e Belen si sarebbero conosciuti meglio e sarebbe scattato il feeling.

Così sarebbe nata la voglia di incontrarsi ancora con i primi appuntamenti a Roma e poi a Milano. Se la storia proseguirà solo i diretti interessati possono dirlo, certo è che, ultimamente, Belen sta prendendo la vita con estrema leggerezza pronta a godersi a pieno ogni singolo momento.