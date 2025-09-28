Belen a Ballando per una notte, Gilda consola Stefano De Martino, Tony Effe e la richiesta per la nascita di Priscilla

Weekend tempo di gossip. C'è chi scende in pista per il "tesoretto" (Belen Rodriguez), chi torna dall'ex (Stefano De Martino), chi si prepara alla nascita della figlia facendo richieste particolari (Tony Effe) e chi, invece, sarebbe stato segretamente innamorato di Lorella Cuccarini (Pippo Baudo).

Ballando con le Stelle 2025, c'è anche Belén Rodriguez (ma non in gara)

La prima di Ballando con le stelle è andata. Il sipario si è alzato sullo show del sabato sera di Rai1 e già si pensa alla seconda puntata. Il motivo? La presenza di un personaggio molto discusso e chiacchierato: Belen Rodriguez. L'argentina è data per certa come ballerina per una notte nella serata di sabato 4 ottobre. Secondo Vanity Fair la showgirl sarebbe pronta a volteggiare sulla pista di Ballando a caccia del "tesoretto" da regalare a una delle coppie in gara. Milly gongola - contentissima del fatto che Belén abbia accettato il suo invito - ma "rosica" perché l'avrebbe preferita come concorrente. Meglio di nulla.

Settembre nero per Stefano De Martino e lui si consola con Gilda Ambrosio

Derubato del prezioso orologio, superato dalla concorrenza nella gara degli ascolti e in lite con la fidanzata Caroline, Stefano De Martino conta i giorni per dire addio al suo settembre più nero. L'ultimo mese è stato senza ombra di dubbio il peggiore degli ultimi anni per lui e quando tutto gira storto trovare conforto tra braccia amiche può aiutare; soprattutto se sono quelle di Gilda Ambrosio, sua storia amica (e forse ex). Il settimanale Gente ha paparazzato la stilista sotto casa di De Martino e il resto è raccontato dalle foto: " Forse lui non si aspettava l'arrivo dell'amica. Ma lei giunge quasi in contemporanea con il ryder e, per fare una sorpresa al conduttore, si offre di consegnare la cena al suo posto. Poi, sale e i due trascorrono la serata (forse la notte) insieme. A chiacchierare o altro, non si sa ".

Fioretta Mari rivela: "Pippo Baudo perse la testa per Lorella Cuccarini"

La morte di Pippo Baudo ha riportato alta l'attenzione sulla sua vita privata. Oltre alla storica assistente personale, Dina Minna, c'è un'altra donna che è rimasta accanto al conduttore nel corso degli anni: l'amica Fioretta Mari. L'attrice e Baudo si conobbero nel 1954 e il padre del conduttore l'avrebbe voluta addirittura come nuora, ma Pippo aveva altri programmi: la tv. " Io ero cotta di lui, ma ho trasformato il mio sentimento in un legame basato su stima e fiducia reciproche. Siamo sempre stati vicini", ha raccontato sulle pagine di Gente Fioretta Mari, svelando un retroscena sugli amori di Baudo: " Perse la testa per Lorella Cuccarini, all'epoca 20enne. Non credo che Pippo sia riuscito a conquistarla ma, a un certo punto, consapevole delle diversità di età e di mondi che li divideva, si tirò indietro. Ma da vero gentiluomo valorizzò il talento di Lorella ".

Giulia De Lellis e il parto: "Tony Effe ha chiesto un reparto speciale per la nascita di Priscilla"

Giulia De Lellis se non ha già partorito poco ci manca. Lo dicono le manovre che il papà, Tony Effe, avrebbe compiuto nelle scorse ore. I bene informati sostengono che l'influencer partorirà all'ospedale Gemelli di Roma e - in vista della nascita della figlia Priscilla - il rapper romano avrebbe fatto una richiesta specifica.

In vista del parto della sua Giulia De Lellis avrebbe richiesto un reparto speciale per il lieto evento. I suoi referenti dicono sia molto gentile e educato

", ha riferito Dagospia. La privacy prima di tutto.