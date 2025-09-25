"Basta, sono stanca!". La sfuriata di Belen con i paparazzi. Cosa è successo

Ultimamente Belen Rodriguez mal sopporta la presenza dei paparazzi nella sua vita. Lo dicono i fatti più recenti: due sfuriate in strada in meno di due settimane. Era successo con i fotografi del settimanale Gente due settimane fa, mentre l'argentina stava entrando in un negozio in compagnia della figlia, Luna Marì, ed è successo negli scorsi giorni con i paparazzi della rivista Oggi, che la seguivano per le vie del centro di Milano, mentre la conduttrice era in compagnia sempre dalla piccola. In entrambi i casi Belen ha reagito in malo modo al morboso inseguimento e ha battibeccato con i fotografi. Tutto documentato con foto finite poi sulle riviste.

L'incontro con i paparazzi in centro

L'ultimo episodio è di pochi giorni fa ed è finito al centro di un servizio della rivista Oggi con fotografie che promettono di scatenare l'ennesima polemica sui vip e l'invadenza nella loro vita privata. Belen Rodriguez si trovava in zona Garibaldi e, dopo essere andata a prendere la figlia Luna Marì a scuola, si era fermata in un locale nelle vicinanze dell'istituto scolastico per fare merenda con la bambina. Una normale abitudine che si è però trasformata nell'ennesima occasione per litigare con i fotografi.

Cosa è successo fuori dal locale

Secondo quanto riferito da Oggi, infatti, uscendo dal locale l'argentina si sarebbe scagliata contro i paparazzi, urlando contro di loro, che l'avevano seguita e aspettata fuori dalla pasticceria, dove Belén stava trascorrendo del tempo con la sua bimba. La showgirl sarebbe stata colta da " una rabbia improvvisa e incontenibile " alla vista dei fotografi, perdendo definitivamente le staffe. " Basta, sono stanca! Andate via e state lontana da me e dalla mia bambina! ", avrebbe gridato l'ex moglie di Stefano De Martino, portando via Luna Marì, la figlia nata dalla relazione con l'hair stylist Antonino Spinalbese. È proprio per difendere la piccola dalle attenzioni della stampa che Belen avrebbe perso la pazienza.