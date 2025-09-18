Chi è Stefano Belingardi Clusoni, l'architetto milanese "nuova fiamma" di Belen

Belen Rodriguez sembra aver ritrovato il sorriso e l’equilibrio anche in amore. Dopo mesi di voci, smentite e presunti ritorni di fiamma sembrerebbe ormai confermato: il nuovo compagno della showgirl argentina è Stefano Belingardi Clusoni, architetto milanese, classe 1987, volto estraneo al mondo dello spettacolo ma noto e apprezzato nel panorama dell’architettura contemporanea italiana.

L’indiscrezione era stata lanciata da Dagospia durante l’estate, e ora trova sempre più conferme. Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, la relazione tra i due procede a gonfie vele e Belingardi sarebbe ormai una presenza fissa nella vita della showgirl. Una svolta importante rispetto al flirt lampo con l’avvocato romano Nicolò De Tommasi, paparazzato con Belen ad agosto ma subito sparito dai radar. Questa volta, invece, nessuna smentita da parte della diretta interessata: le foto postate su Instagram parlano chiaro.

Chi è Stefano Belingardi Clusoni

Nato a Milano, laureato all’Accademia di Architettura di Mendrisio, Stefano Belingardi Clusoni ha un profilo di alto livello, sia accademico che professionale. Dopo esperienze formative a Berlino e in Cina, ha fondato il proprio studio, Stefano Belingardi Architects, con il quale ha firmato progetti importanti come il grattacielo “TheTris” nella zona della Barona, la Torre degli Uffici a sud di Milano, l’edificio Iceberg per la Fondazione Prada e la sede di Satispay. Nel 2020 è stato inserito nella lista dei migliori architetti under 40 in Italia e ha presentato le sue opere alla Triennale di Milano.

Un uomo lontano dai riflettori, ma ben inserito in ambienti culturali e imprenditoriali di primo piano, il cui fascino pare aver colpito profondamente la Rodriguez.

Un’estate d’amore e un nuovo inizio

Il loro primo incontro, secondo i beninformati, sarebbe avvenuto in Sardegna, durante una serata tra amici. Sarebbe stato un vero colpo di fulmine, seguito da una frequentazione estiva sempre più intensa e ora consolidata anche a Milano. A testimoniarlo ci sono anche alcuni scatti social pubblicati da Belen, in cui l’architetto compare in barca con un outfit total white e occhiali da sole.

La nuova storia arriva in un momento di grande cambiamento per la showgirl, che sembra voler riprendere il controllo della sua vita personale e professionale. “ Ho riempito dei vuoti con relazioni che non erano giuste per me ”, ha dichiarato recentemente in un’intervista, aggiungendo di voler vivere i sentimenti con leggerezza, senza pressioni esterne: “ Ora sto bene, mi diverto, sono felice. Voglio poter conoscere e frequentare una persona serenamente, alla luce del sole ”.

Il ritorno in TV e in radio

Oltre alla novità sentimentale, per Belen c’è anche un ritorno sotto i riflettori: sarà ballerina per una notte a Ballando con le Stelle di Milly Carlucci, e presto tornerà anche in radio con una

trasmissione accanto a. Un ritorno graduale ma deciso, segno che la Rodriguez è pronta a scrivere un nuovo capitolo, sia sul piano affettivo che lavorativo.