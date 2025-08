Elisabetta Franchi, nuova fiamma dopo la fine del matrimonio con Alan Scarpellini: chi è il fidanzato Angelo

È un'estate all'insegna della spensieratezza quella di Elisabetta Franchi. Un anno dopo la vicenda che l'ha vista finire al centro della cronaca per la frase " Assumo solo donne over 40 " - che le è costata una condanna per discriminazione dal tribunale del lavoro di Busto Arsizio - la stilista bolognese si gode l'estate in Sardegna.

Sui social network Elisabetta Franchi ha condiviso alcune foto e molti video della sua vacanza al largo delle coste sarde. A bordo del suo lussuoso yacht la stilista è in compagnia di un nutrito gruppo di amici e tra loro c'è anche il fidanzato, l'uomo che è entrato nella sua vita dopo la fine del matrimonio con Alan Scarpellini. Sulla sua pagina Instagram personale Franchi ha pubblicato la prima foto di coppia e sul web si è scatenata la curiosità attorno al giovane modello, che è comparso all'improvviso al suo fianco.

Chi è il fidanzato di Elisabetta Franchi

Nelle foto Elisabetta Franchi ha taggato il suo nuovo compagno ma dal profilo di Angelo, questo il nome dell'uomo, non si ottengono molte informazioni se non che è originario di Napoli e nella vita fa il modello. Angelo ha sfilato per molti brand e è stato protagonista sulla passerella di Pitti Uomo. Su Instagram ha un profilo da 17mila follower, dove si fa chiamare "facciadangel0", e proprio sulla sua pagina spicca una delle ultime foto pubblicate, dove è insieme a Elisabetta Franchi a bordo del suo jet privato.

A lui la stilista, 56 anni, ha dedicato un post, in cui sono ritratti insieme in barca, l'uno nelle braccia dell'altra: " È così: essere liberi è niente, se non si ha il coraggio di guardarsi negli occhi P.P.P.". Franchi non ha parlato di amore e non ha dato un nome alla relazione con Angelo, ma nei commenti ha lasciato intendere di essere legata a lui da qualcosa di più che semplice amicizia. "Ti auguro che sia un'anima buona e nobile quanto te", le ha scritto una fan, alla quale Franchi ha replicato: "Lo è ", riferendosi a Angelo.

Lo sfogo di Franchi sui social network

Tanto clamore sulla sua vita privata non ha reso felice la stilista - soprattutto perché il modello è stato definito un "toyboy" - così, dopo la pubblicazione della notizia su moltissimi

Io non ho bisogno di giustificarmi con nessuno. Io faccio ciò che voglio con chi voglio, quando voglio. Chi mi conosce lo sa, tutto il resto... è solo noia".

siti, ha voluto affidare al web uno sfogo personale: "