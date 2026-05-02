Il film, il successo, i quattro figli, la scomparsa di Ylenia: la storia d’amore tra Romina Power e Al Bano Carrisi

L'intervista di Romina Power a Belve ha riportato i telespettatori indietro nel tempo. Romina e Al Bano hanno infatti incarnato l’amore con la A maiuscola, ma anche le più grandi storie d’amore possono terminare e la loro,iniziata nel 1967 sul set di un film, si è conclusa trentadue anni dopo. Nonostante l’addio Romina ha ammesso di non essersi mai più innamorata: “Penso che non si smetta mai di amare una persona che si ha amato, quell'amore, quel filo, quella tenerezza rimane sempre. Chi ho amato lo amerò per sempre, oggi ho scoperto questa cosa".

L’incontro sul set

È il 1967. Romina Power è uno dei volti emergenti dello spettacolo italiano: ha recitato in pellicole come “Ménage all'italiana” e“Come imparai ad amare le donne” e ha pubblicato il suo primo singolo “Quando gli angeli cambiano le piume”. Divisa tra musica e cinema, Romina incontra Al Bano sul set del film musicale "Nel Sole", pellicola nata dall'omonima canzone di successo di Carrisi, che è molto popolare ma non ancora famoso. Lei ha 16 anni, lui 24 e tra loro c’è un vero e proprio colpo di fulmine. «Portava la minigonna e io non avevo mai visto una minigonna in vita mia. Era figlia di due star di Hollywood, ma nelle pause delle riprese faceva la maglia. Gli ultimi tre giorni di lavorazione ci siamo amati. Mi pareva di toccare il cielo. Poi lei mi respinse. Telefonavo a casa e rispondeva facendo l'accento pugliese: “Sono Antonietta, Romina è uscita”. Cioè un'americana voleva fare fesso me. Così la lasciai perdere. Finché un giorno in albergo a Roma il portiere mi disse: “Al Bano, ha chiamato Romina Power per lei», racconterà Carrisi al Corriere.

La prima gravidanza

Estate 1970. Al Bano è reduce da un triennio di grandi riconoscimenti: ha ottenuto il premio della critica al Festival di Sanremo ‘68 e ha vinto il Disco per l’Estate nel 1969 con il brano “Pensando a te". Anche Romina sta vivendo un momento d’oro in ambito musicale: ha vinto il Festivalbar ‘69 con “Acqua di mare” e ha inciso il suo primo album. All’ombra del successo, però, si amano alla follia. “Eravamo in Grecia. Cantai “Il ragazzo che sorride”di Theodorakis sotto l’Acropoli, davanti a 90 mila giovani che mi seguivano in coro. C’erano i colonnelli, Theodorakis era agli arresti domiciliari, il disco si vendeva di nascosto dentro una copertina su cui era scritto “O sole mio”. Il giorno dopo, nelle onde dell’Egeo, Romina mi disse: sono incinta”, rivelerà Carrisi.

Il doppio matrimonio

Il 26 luglio 1970 Al Bano Carrisi e Romina Power si sposano nella chiesa di Santa Caterina a Cellino San Marco, paese dove Al Bano è nato e cresciuto. “La data l’aveva scelta lui perché era l'unica libera della sua estate. Mia mamma e mia sorella dovettero assistere da una finestra. Al momento del sì non rispondemmo noi, ma tutti i partecipanti che non avevamo invitato”, racconterà Romina al Corriere. La cerimonia si svolge in un caldo torrido, mentre Romina è al quinto mese di gravidanza. Ma quel sì pronunciato in Puglia nasconde un segreto: “Noi ci eravamo già sposati l’anno prima a Capri, il 13 maggio in una grotta. Solo io e lui. Ci dicemmo parole molto belle e ci scambiammo delle fedi che avevo fatto fare a Capri,le stesse che abbiamo usato in chiesa l’anno dopo”. Di fatto le nozze segnano anche l’inizio del loro sodalizio artistico.

La nascita di Ylenia

Il 29 novembre 1970 nella Villa del Rosario di Roma nasce Ylenia Carrisi, la primogenita di Al Bano e Romina. Quest’ultima, nel corso degli anni, ha raccontato che Ylenia è nata in un clima surreale: con una suora che le spingeva sulla pancia mentre nella sala parto risuona musica e l’ostetrica la aiutava a dare alla luce sua figlia. La stessa ostetrica che la seguirà anche nei successivi parti.

La seconda gravidanza

Dopo la nascita di Ylenia Romina decide di abbandonare la carriera di attrice e di dedicarsi esclusivamente alla musica: "Di recitare alcune scene ne avrei fatto a meno per il fatto di interpretare scene con pochi abiti addosso. Mia madre reputava il mio corpo come un’opera d’arte non ci vedeva niente di male, ma io non mi sentivo a mio agio". Parallelamente al suo ruolo di madre, nel 1971 pubblica il brano “Que serà serà/Due Occhi chiari” e nel 1972 si presenta a Un disco per l'estate con il brano “Nostalgia”. L’amore con Al Bano è solido e proprio dopo l’evento estivo scopre di essere nuovamente incinta. Yari Carrisi nasce il 21 aprile 1973.

Il successo artistico

È negli anni ‘80 che il successo travolge letteralmente Al Bano e Romina Power. Sono gli anni di "Sharazan" (1981),"Felicità" (1982) e "Tu soltanto tu" (1982) ma anche della vittoria del Festival di Sanremo 1984 con “Ci sarà”.Forte del loro successo nel 1985 partecipano persino alla parodia de“I promessi sposi” realizzata dal Quartetto Cetra, interpretando Lucia. Proprio in questo periodo scopre di essere incinta per la terza volta.

La nascita di Cristel

Il 25 dicembre 1985 nasce Cristel Carrisi. La bambina viene alla luce in modo naturale nella tenuta di Al Bano a Cellino San Marco. A seguirla durante le fasi del parto è la sua ostetrica di fiducia, la stessa che ha fatto nascere Yari e Ylenia. Nel giugno del 1986 Cristel viene battezzata a Roma e la sua madrina è Madre Teresa di Calcutta. E la foto di quest’ultima con in braccio Cristel insieme ad Al Bano e Romina fa il giro del mondo. Di lì a poco Romina scopre di essere in attesa della quarta figlia

L'ultima gravidanza

Primavera 1987. Romina è incinta e rischia di perdere la figlia Romina Junior durante un viaggio nell’Oceano Indiano. “Avevadeciso di andare alle Maldivema durante unatraversata, il mare era mosso e lo sbattere della barca,le stava provocando un aborto.Io volevo stare in Puglia ma lei voleva fare un ultimo viaggio primadella bambina, comunque, poi, è andato tutto bene”, racconteràAl Bano. Nonostante la paura la gravidanza si conclude nel migliore dei modi e Romina Jr. Jolanda nasce il 1º giugno 1987 nella tenuta di Cellino San Marco con un parto naturale in casa proprio come la sorella Cristel.

Gli ultimi successi

Divisi tra figli e famiglia il sodalizio artistico tra Romina e AlBano prosegue. Sono gli anni dalla fama, quando successi come"Libertà" (1987), "Nostalgia canaglia" e "Cara terra mia" raggiungono i primi posti delle classifiche musicali.Ma l’idillio è destinato a interrompersi. Nel 1991 Al Bano e Romina si presentano per l'ultima volta al Festival di Sanremo con "Oggi sposi" e la loro presenza in pubblico diminuisce.

Il gesto del Papa

A sancire la crisi profonda tra Romina e AlBano è la scomparsa della primogenita Ylenia, sparita nel nulla il 1 gennaio 1994 mentre si trovava a New Orleans per un viaggio in solitaria. Per la coppia è l’inizio di un vero e proprio incubo fatto di accuse, falsità ma anche di grande affetto da parte del loro pubblico. Tra questi c’è quello di Papa Giovanni Paolo II che, al termine della loro esibizione al Maracanà di Rio de Janeiro In occasione della Giornata mondiale della Gioventù, chiede a Romina Ylenia: “Alla fine il Papa ci chiese di avvicinarci, io mi stava chinando per baciargli l’anello, ma lui mi tirò su e mi baciò sulla fronte. Poi mi chiese se c’erano novità su Ylenia, con sincero interesse. Mi colpì la sua umanità”.

La crisi profonda

Il caso di Ylenia Carrisi non è mai stato risolto ma di fatto – lontano dai riflettori – la misteriosa scomparsa della figlia ha contribuito ad aprire una frattura insanabile tra Romina e Al Bano. “Quando pensi di avere un pilastro vicino e di colpo arriva il momento in cui vuoi appoggiarti e non c'è niente, non c’è un sostegno,allora le cose cambiano”, ha raccontato Romina a Belve di recente. Quel “di colpo”, pronunciato da Romina, non è solo legato alla scomparsa di Ylenia, ma è anche un passo compiuto da Al Bano, che chiude ogni speranza legata al ritrovamento della figlia, mettendo fine al loro grande amore.

La separazione legale

Nel febbraio 1999, tre anni dopo il ritorno di entrambi alle rispettive carriere soliste, le strade di Al Bano e Romina Power si separarono definitivamente. “La separazione l'ho voluta io perché la convivenza era diventata impossibile. Se fossi stata felice sarei rimasta”, racconterà a Verissimo Romina. La coppia presenta i documenti per la separazione legale dopo ventinove anni di matrimonio e il divorzio diventa definitivo il 20 luglio 2012. Per il pubblico è un grande dolore.

L’ultimo gesto di Al Bano

Dopo anni di speculazioni e gogna pubblica, il 9 novembre 2012 - diciotto anni dopo la scomparsa di Ylenia Carrisi - Al Bano presenta presso il Tribunale di Brindisi Il ricorso per la dichiarazione di morte presunta della figlia Ylenia. “Non avrei mai voluto farlo e difatti ho aspettato dieci anni in più del previsto”, dichiarerà in quegli anni Carrisi.

È la coraggiosa ma dolorosa scelta di un padre che non vuole più soffrire ma cerca di chiudere un cerchio. Così, il 1° dicembre 2014, Ylenia Carrisi viene dichiarata ufficialmente morta, con sentenza di morte presunta, dal Tribunale di Brindisi. La data del decesso è stata fissata convenzionalmente al 31 dicembre 1993.