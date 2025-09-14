Grignani e Laura Pausini ancora in lite, Totti fa spese pazze per Noemi, Wanda e la proposta di nozze con Ferrari

Weekend tempo di gossip. C'è chi annuncia il ritorno in tv con foto private (Teo Mammucari), chi festeggia il terzo anniversario senza badare a spese (Francesco Totti), chi ha offerto una Ferrari per la proposta di nozze (Wanda Nara) e chi, invece, continua a bisticciare a distanza (Gianluca Grignani e Laura Pausini).

Gianluca Grignani e Laura Pausini ancora ai ferri corti: "Non hanno fatto pace"

Estate calda per Gianluca Grignani e Laura Pausini. L'annuncio della cover di "La mia storia tra le dita" realizzata dalla cantante di Solarolo aveva acceso la polemica con Grignani a metà luglio e sui social il pubblico aveva assistito a un vero e proprio battibecco a distanza tra i due artisti. Ma tutto sembrava essere rientrato e li avevamo lasciati così: ognuno fuori con la propria versione de "La mia storia tra le dita". Laura Pausini con il remake in spagnolo, francese e italiano; Gianluca Grignani con il duetto insieme a Matteo Bocelli. A giudicare da quanto riferito da Gabriele Parpiglia nella sua ultima newsletter, però, tra i due non sarebbe tornato affatto il sereno, anzi: " La parola pace non è nemmeno lontanamente prevista. Gianluca (deriso pubblicamente) si era opposto alla versione francese del pezzo rifatto dalla cantante. In questa storia forse si aspettava semplicemente un grazie e nient’altro, quando è nato il tutto ". Come finirà?

Francesco Totti, anniversario costosissimo con Noemi Bocchi: i regali e l'hotel di lusso

Per festeggiare i primi tre anni d'amore con Noemi Bocchi, Francesco Totti non ha badato a spese. L'ex capitano della Roma ha organizzato una serata perfetta per la fidanzata, prenotando una lussuosa suite all'hotel Roma Cavalieri e spendendo oltre 15mila euro per una notte nel prestigioso albergo. A giudicare dalle foto condivise dalla romana sulla sua pagina Instagram, il Pupone non ha tralasciato alcun dettaglio: palloncini rossi a forma di cuore e una maxi scritta "love" in camera, dessert di fine serata a forma di cuore e un regalo costoso tanto quanto il prezzo della camera: una borsa di Hermes che Noemi ha pensato bene di non mostrare sui social salvo inquadrare solo la scatola del brand parigino. Certe cose meglio custodirle gelosamente.

L-Gante rivela: "Wanda Nara mi chiese di sposarla offrendomi una Ferrari"

Mentre Mauro Icardi sta cancellando ogni traccia dell'ex moglie dalla sua pelle, rimuovendo i numerosi tattoo a lei dedicati, Wanda Nara torna protagonista della cronaca rosa grazie all'intervista rilasciata dal suo giovane ex, L-Gante. Sulle pagine di Caras+ il rapper argentino ha confermato che la storia con l'imprenditrice è definitivamente finita e che Wanda, mesi fa, gli avrebbe chiesto di sposarla: "Mi ha detto: 'Siamo una coppia fantastica per tutte le persone che ci guardano e ci seguono e potremmo esserlo di più. Se fai le cose per bene e ci sposiamo ti comprerò una Ferrari '". Ma il rapper ha scelto di declinare la poco romantica proposta: " Non mi è piaciuto il modo in cui ha cercato di convincermi. Forse se mi avessi detto: 'Per tutto quello che abbiamo passato, per tutto il tempo che abbiamo trascorso insieme e perché ora stiamo andando molto bene insieme', senza la Ferrari, normalmente, forse avrei detto sì ". Del resto l'amore non si compra.

Mara Venier e Teo Mammucari insieme sui social. L'annuncio per Domenica In?

Mancano le conferme, ma le voci sulla presenza di Teo Mammucari nella nuova stagione di Domenica In arrivano da ogni parte. Nelle ultime settimane Dagospia ha parlato di trattative in corso tra il comico-conduttore e i vertici Rai poi l'AdnKronos ha anticipato che Mammucari si occuperà della parte leggera della domenica pomeriggio, quella dedicata al gioco del Cruciverbone.