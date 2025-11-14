Botta e risposta a distanza tra Andrea Pisani e Beatrice Arnera: cos'è successo

Da circa due mesi non si parla d'altro che del triangolo amoroso che vede coinvolti Andrea Pisani, comico del duo I Pampers, e gli attori Beatrice Arnera e Raoul Bova. Lo scorso agosto Pisani e Arnera si erano lasciati all'improvviso, a pochi mesi dalla nascita della loro figlia, e le foto dell'attrice insieme a Bova - uscite poco dopo l'annuncio della rottura -avevano destato scalpore. La coppia aveva scelto di non commentare i pettegolezzi, ma di fatto l'addio ad Andrea e la nuova relazione di Beatrice con Raoul, viste le tempistiche con lo scandalo Ceretti e la separazione da Rocio Morales, avevano alimentato il gossip. Oggi, a distanza di tempo, il comico dei Pampers ha rotto il silenzio sulla vicenda e l'ex compagna, viste le dichiarazioni pungenti dell'ex, ha deciso di replicare sui social in un botta e risposta a distanza degno dei migliori scandali rosa.

L'intervista di Pisani

Ospite di Gianluca Gazzoli nel podcast "Passa dal BSMT" Andrea Pisani ha parlato della nascita della storia con Beatrice Arnera, per la quale annullò il matrimonio con la sua ex ragazza. Poi ha parlato per la prima volta della dolorosa separazione: " Non mi ero accorto di nulla. Da un giorno all’altro casco dal pero. Le motivazioni che mi vengono date per me non sono sufficienti, c’era una bambina in mezzo. Di certo io non ho fatto nulla, nessun tradimento o simili. Forse per qualche motivo non sono stato abbastanza? Può starci, ma ci era appena nata una bambina, peraltro voluta e stravoluta, arrivata dopo averne perso un altro. Insomma, io avrei lottato un po’ di più ".

La coppia ha provato a risolvere i problemi rivolgendosi a un terapeuta, ma alla fine l'addio è stato inevitabile: " Il terapeuta ci consiglia di allontanarci ma noi a breve avremmo cominciato a girare un film insieme. È stata durissima, sul set e fuori. Dieci giorni dopo scopro dal giornale quelle foto. Lì è stata difficile ".

La replica di Beatrice

Le dichiarazioni rilasciate da Pisani non hanno lasciato indifferente Beatrice Arnera che, dopo avere scelto la via del silenzio e della riservatezza per molto tempo, ha deciso di replicare all'ex condividendo sui social una nota, chiedendo riserbo sulla sua vita privata. " Le relazioni finiscono per molte ragioni. Io ho scelto di non parlare. Non cerco consenso.

Non mi interessail mio dolore. Non parlo perché scelgo di proteggere mia figlia, ma anche Andrea", ha scritto l'attrice su Instagram. Nessun riferimento, invece, a Bova che da settembre è al suo fianco.