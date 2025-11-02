Irina Shayk omaggia Cicciolina, Alessia Marcuzzi e i tradimenti, la confessione di Emanuele Filiberto

I punti chiave
- Irina Shayk si traveste da Cicciolina nel giorno di Halloween
- Emma Marrone e Stefano De Martino di nuovo insieme a cena: ritorno di fiamma?
- Alessia Marcuzzi: "Mi è capitato di tradire in amore. Se lo faccio c'è un problema"
- Emanuele Filiberto di Savoia: "Con Clotilde ho sbagliato. Ha saputo di Adriana dai giornali"
Weekend tempo di gossip. C'è chi si traveste da Cicciolina (Irina Shayk), chi parla di tradimenti (Alessia Marcuzzi ed Emanuele Filiberto) e chi, invece, fa sperare i fan (De Martino e Marrone).
Irina Shayk si traveste da Cicciolina nel giorno di Halloween
Altro che mostri e creature spaventose, in occasione di Halloween Irina Shayk ha deciso di rendere omaggio a Cicciolina. La top model russa ha scelto di vestire i panni dell'ex pornostar, ricreando il suo indimenticabile outfit di Cannes 1998. Un travestimento provocatorio con tanto di parrucca bionda con frangetta, coroncina tra i capelli e peluche con il quale Irina ha voluto omaggiare la pornostar. "Forever icon Cicciolina", ha scritto Irina su Instagram.
Emma Marrone e Stefano De Martino di nuovo insieme a cena: ritorno di fiamma?
E' sempre la stessa storia: quando Emma Marrone e Stefano De Martino vengono paparazzati insieme (o nelle vicinanze l'uno dell'altra) scatta l'allarme "ritorno di fiamma". I fan gongolano, i paparazzi li inseguono e i gossip si moltiplicano, ma alla fine tutto il chiacchiericcio si dissolve in un nulla di fatto. Le ultime foto pubblicate dal settimanale Chi del conduttore di "Affari tuoi" a cena a casa di amici con Gilda Ambrosio e Emma Marrone hanno riacceso i riflettori sulla vecchia relazione tra Emma e Stefano, ma se una rondine non fa primavera, una foto non fa il "ritorno di fiamma". I fan se ne facciano una ragione.
Alessia Marcuzzi: "Mi è capitato di tradire in amore. Se lo faccio c'è un problema"
Visto il titolo del suo ultimo programma, "The Traitor", Alessia Marcuzzi non poteva che parlare di tradimenti nell'intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni. Così, tra uno spoiler e l'altro sul nuovo reality game targato Prime Video, la conduttrice ha confessato di essere un tipo da adulterio. "Non ho subìto grandi tradimenti, ma mi è capitato di tradire più in amore che in amicizia. Però faccio parte della categoria che se tradisce è perché c'è un problema, quindi finisco la storia vecchia e inizio quella nuova", ha ammesso candidamente Marcuzzi, aggiungendo: "Invece nelle amicizie non l'ho mai fatto. Ci possono essere state delusioni, però tradimenti tali da dire 'ti tolgo la parola', mai". Onesta.
Emanuele Filiberto di Savoia: "Con Clotilde ho sbagliato. Ha saputo di Adriana dai giornali"
Il cuore di Emanuele Filiberto di Savoia è tornato a battere per l'ex Miss Messico Adriana Abascal. Sulla fine del matrimonio con Clotilde Courau, però, il principe non si era ancora espresso ma sulle pagine del Corriere della Sera è tornato sui suoi passi, aprendo una piccola parentesi sull'addio all'ex moglie. "All'inizio non è stato semplice. Ho sbagliato a non parlarle subito di Adriana e l'ha saputo dalla stampa. Mea culpa. Anche se eravamo già separati, avrei dovuto informarla prima. Consiglio a chi legge di non fare il mio errore", ha dichiarato Emanuele Filiberto.A proposito dell'attuale fidanzata, che lo segue in giro per il mondo negli appuntamenti istituzionali e privati, il principe ha confessato: "Adriana? Ci hanno presentati amici comuni. Una sera l'ho invitata a cena a Parigi ed è scattata subito una scintilla".