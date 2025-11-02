Irina Shayk omaggia Cicciolina, Alessia Marcuzzi e i tradimenti, la confessione di Emanuele Filiberto

Weekend tempo di gossip. C'è chi si traveste da Cicciolina (Irina Shayk), chi parla di tradimenti (Alessia Marcuzzi ed Emanuele Filiberto) e chi, invece, fa sperare i fan (De Martino e Marrone).

Irina Shayk si traveste da Cicciolina nel giorno di Halloween

Altro che mostri e creature spaventose, in occasione di Halloween Irina Shayk ha deciso di rendere omaggio a Cicciolina. La top model russa ha scelto di vestire i panni dell'ex pornostar, ricreando il suo indimenticabile outfit di Cannes 1998. Un travestimento provocatorio con tanto di parrucca bionda con frangetta, coroncina tra i capelli e peluche con il quale Irina ha voluto omaggiare la pornostar. "Forever icon Cicciolina", ha scritto Irina su Instagram.

Emma Marrone e Stefano De Martino di nuovo insieme a cena: ritorno di fiamma?

E' sempre la stessa storia: quando Emma Marrone e Stefano De Martino vengono paparazzati insieme (o nelle vicinanze l'uno dell'altra) scatta l'allarme "ritorno di fiamma". I fan gongolano, i paparazzi li inseguono e i gossip si moltiplicano, ma alla fine tutto il chiacchiericcio si dissolve in un nulla di fatto. Le ultime foto pubblicate dal settimanale Chi del conduttore di "Affari tuoi" a cena a casa di amici con Gilda Ambrosio e Emma Marrone hanno riacceso i riflettori sulla vecchia relazione tra Emma e Stefano, ma se una rondine non fa primavera, una foto non fa il "ritorno di fiamma". I fan se ne facciano una ragione.

Alessia Marcuzzi: "Mi è capitato di tradire in amore. Se lo faccio c'è un problema"

Visto il titolo del suo ultimo programma, "The Traitor", Alessia Marcuzzi non poteva che parlare di tradimenti nell'intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni. Così, tra uno spoiler e l'altro sul nuovo reality game targato Prime Video, la conduttrice ha confessato di essere un tipo da adulterio. " Non ho subìto grandi tradimenti, ma mi è capitato di tradire più in amore che in amicizia. Però faccio parte della categoria che se tradisce è perché c'è un problema, quindi finisco la storia vecchia e inizio quella nuova", ha ammesso candidamente Marcuzzi, aggiungendo: "Invece nelle amicizie non l'ho mai fatto. Ci possono essere state delusioni, però tradimenti tali da dire 'ti tolgo la parola', mai" . Onesta.

Emanuele Filiberto di Savoia: "Con Clotilde ho sbagliato. Ha saputo di Adriana dai giornali"

Il cuore di Emanuele Filiberto di Savoia è tornato a battere per l'ex Miss Messico Adriana Abascal. Sulla fine del matrimonio con Clotilde Courau, però, il principe non si era ancora espresso ma sulle pagine del Corriere della Sera è tornato sui suoi passi, aprendo una piccola parentesi sull'addio all'ex moglie. " All'inizio non è stato semplice. Ho sbagliato a non parlarle subito di Adriana e l'ha saputo dalla stampa. Mea culpa. Anche se eravamo già separati, avrei dovuto informarla prima. Consiglio a chi legge di non fare il mio errore", ha dichiarato Emanuele Filiberto.

"Adriana? Ci hanno presentati amici comuni. Una sera l'ho invitata a cena a Parigi ed è scattata subito una scintilla"

A proposito dell'attuale fidanzata, che lo segue in giro per il mondo negli appuntamenti istituzionali e privati, il principe ha confessato: