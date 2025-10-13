Justin Trudeau "pizzicato" con Katy Perry: gli scatti rubati che alimentano le voci

Solo pochi mesi fa, all'inizio di giugno, durante le costosissime e vistosissime nozze di Jeff Bezos a Venezia, era emersa la notizia che il matrimonio tra Orlando Bloom e Katy Perry fosse giunto al capolinea e solo poco tempo dopo la cantante era già stata vista insieme a Justin Trudeau, ex primo ministro canadese, costretto a dare le dimissioni per un calo improvviso di popolarità tra gli elettori. Un pettegolezzo, quello della liason tra i due personaggi pubblici, che ha continuato a crescere nel corso delle ultime settimane e che ora sembra aver raggiunto la sua ufficialità. Justin Trudeau - che nel 2023 si è separato dalla moglie Sophie Grégoire dopo diciotto anni di vita insieme - è stato infatti fotografato su uno yacht proprio in compagnia della cantante.

Gli scatti rubati sono stati effettuati al largo della costa di Santa Barbara, nel sud della California, mentre i due erano insieme sullo yacht chiamato Caravelle, di proprietà della stessa Katy Perry. Gli occhi implacabili delle macchine fotografiche hanno immortalato i due, entrambi in costume, mentre si stringono in forti e lunghi abbracci, prima di scambiarsi anche un bacio, che sembra confermare una volta per tutte l'esistenza di una relazione romantica tra il politico canadese e Katy Perry. I due erano già stati fotografati lo scorso luglio, poco dopo la separazione Bloom-Perry, mentre cosumavano una cena in un famoso ristorante di Montreal, ma in quegli scatti rubati non era stata immortalata l'intimità che invece appare nei fotogrammi rubati al largo di Santa Barbara. Secondo la ricostruzione del Daily Mail, Justin Trudeau e Katy Perry - che a quanto pare sono sempre stati attenti a preservare la loro privacy - non si sarebbero curati molto della presenza di turisti a bordo di un'imbarcazione votata all'osservazione delle balene. I due hanno continuato a coccolarsi apertamente, in modo quasi sfacciato, con le mani dell'ex primo ministro ferme sul sedere della cantante. Nonostante la grande differenza di età - Perry è del 1984 mentre Justin Trudeau è nato nel 1971 - alcune fonti vicine alla coppia sembrano suggerire che la relazione è tutt'altro che un fuoco di paglia e che i due si piacciono veramente molto.

Sia Katy Perry che Justin Trudeau hanno avuto figli dalle precedenti relazioni. Katy Perry ha avuto, da Orlando Bloom, una bambina di nome Daysy Dove. Mentre l'ex primo ministro ha tre figli: Xavier, di diciassette anni, Ella-Grace di sedici e, infine, Hadrien di appena undici anni.

Attualmente Katy Perry è alle prese con il suo tour mondiale, non scevro di polemiche. Eppure, i suoi impegni lavorativi non sembrano essere un impedimento per la coppia che, in un modo o nell'altro, riesce a trovare dei ritagli per passare del tempo di qualità insieme.