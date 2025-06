Orlando Bloom a Venezia da single: finita la relazione con Katy Perry?

Mentre la laguna di Venezia si appresta ad accogliere il matrimonio-evento tra Jeff Bezos e Lauren Sanchez, con festeggiamenti che inizieranno oggi e si protrarranno fino a domenica 29 giugno, gli occhi del gossip sono puntati su uno degli invitati, Orlando Bloom. L'attore, diventato famoso per aver interpretato Legolas nella saga de Il signore degli anelli e ne Lo Hobbit e Will Turner nella serie dedicata a Pirati dei Caraibi, sarebbe arrivato nella famosa città lagunare inaugurando il suo ritorno alla vita da single. A diffondere per primo l'indiscrezione è stato il sito di gossip statunitense TMZ che, citando una fonte vicino all'attore, ha sottolineato come Orlando Bloom affronterà i festeggiamenti per il matrimonio di Bezos da uomo non impegnato, lasciando così intendere una chiusura definitiva con la compagna Katy Perry. Secondo le indiscrezioni, Orlando Bloom è "l'anima della festa" e che non vede l'ora di "scatenarsi sulla pista da ballo".

Sempre la rivista di gossip, inoltre, ha sottolineato come Orlando Bloom potrebbe fare squadra con Leonardo DiCaprio, per serate dedicate al divertimento, alle chiacchiere e all'alcol. Intanto Katy Perry, che è impegnata con un tour mondiale che non ha dato i risultati sperati, non è attesa a Venezia. Proprio la sua assenza non farebbe altro che confermare voci sempre più insistenti della fine del matrimonio con Bloom. I problemi, per la coppia, sarebbero iniziati lo scorso settembre, al debutto dell'album 143. Per l'occasione, Katy Perry è stata travolta da critiche sia da parte della stampa di settore che dai fan stessi. L'insuccesso dell'album, a cui si lega anche un tour che ha registrato flop in diverse tappe, avrebbe minato l'umore della cantante, che ha finito col pesare sulla sua relazione. A questo si deve aggiungere anche la distanza tra i due, dovuta proprio al tour della cantante. Stando a quanto riportato da Leggo, però, la vera goccia capace di far traboccare il vaso sarebbe stato il lancio della capsula New Shepard di Blu Origin, azienda di Jeff Bezos. Orlando Bloom, infatti, sarebbe stato contrario alla partecipazione della moglie al lancio, ritenendo l'intera missione " ridicola e imbarazzante". La stampa ha dato ragione proprio a Orlando Bloom, visto che tutte le donne che hanno partecipato al lancio sono state ferocemente attaccate per la loro ostentazione, gli sprechi e l'inutilità del gesto. Katy Perry dunque si sarebbe sentita sola e abbandonata, costretta ad affrontare la polemica con il compagno che, di fatto, era d'accordo con i suoi detrattori. Ora Katy Perry sarebbe infuriata con Orlando Bloom per il suo desiderio di partecipare al matrimonio dell'uomo che ha reso possibile il lancio della capsula per cui lei è stata tanto criticata.

Orlando Bloom e Katy Perry hanno cominciato a uscire insieme nel gennaio del 2016, salvo poi annunciare un anno dopo di essersi lasciati. La fiamma, però, è tornata ad ardere nel febbraio del 2018 ed esattamente 365 giorni dopo hanno annunciato il loro fidanzamento ufficiale.

Il 5 marzo 2020, poco prima che il mondo si chiudesse nel lockdown, Katy Perry e Orlando Bloom annunciarono nel videoclip di Never Worn White di aspettare un bambino. Il 26 agosto è nata la figlia della coppia. Chissà che il matrimonio più atteso dell'anno non rappresenti il punto definitivo per una delle coppie d'oro di Hollywood.