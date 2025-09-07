Michelle Hunziker pazza d'amore, Stefano De Martino dal ginecoloco, Marcuzzi difficile essere una over 50

I punti chiave
- Michelle Hunziker, la confessione su Provera: "Siamo innamorati e felici"
- Stefano De Martino papà bis? "Insieme a Caroline Tronelli dal ginecologo"
- Alessia Marcuzzi, l'età conta: "Dopo i 50 anni non è stato facile, inutile negarlo"
- Raoul Bova, l'indiscrezione sulla prima "clamorosa" intervista in tv
Weekend tempo di gossip. C'è chi è felice e innamorata (Michelle Hunziker), chi potrebbe diventare di nuovo padre (Stefano De Martino), chi ha difficoltà con l'età che avanza (Alessia Marcuzzi) e chi è pronto (forse) a rilasciare un'intervista di fuoco (Raoul Bova).
Michelle Hunziker, la confessione su Provera: "Siamo innamorati e felici"
Ormai Michelle Hunziker non si nasconde più. L'amore con Nino Tronchetti Provera è diventato di dominio pubblico e la coppia non si nasconde più. A proposito della loro relazione, però, la conduttrice svizzera è stata piuttosto ermetica negli ultimi mesi con la stampa italiana: nessun commento, poche parole. Con i media tedeschi, invece, Michelle si è sbottonata. Intervistata da Bunte.de in occasione dello show del Guinness World Records, che presenta in Germania, Hunziker ha detto: "L'amore fa parte della vita, è la cosa più bella di tutte. È il motore della vita". Ma parlare di amore apertamente è sempre più difficile per lei: "Sono un po' protettiva nei confronti della mia vita privata ultimamente, anche se si possono vedere le foto. E nelle foto si vede che siamo appena innamorati e felici. Ho sempre qualcuno alle spalle ma se vuoi stare con me, allora questo è il pacchetto". Onesta.
Stefano De Martino papà bis? "Insieme a Caroline Tronelli dal ginecologo"
L'indiscrezione è di quelle ghiotte: Stefano De Martino potrebbe diventare (presto) di nuovo padre. Perché si vocifera di una nuova paternità è presto detto: il settimanale Oggi ha paparazzato il conduttore di "Affari tuoi" insieme alla giovane fidanzata, Caroline Tronelli, mentre si recavano a una visita dal ginecologo. "Qualcuno dice che è incinta", titola la rivista. La chicca? Il ginecologo sarebbe lo stesso che ha seguito la gravidanza della soella di De Martino, Adelaide. A dire la verità non ci sono rotondità sospette ma l'ipotesi di una gravidanza c'è. Del resto il conduttore televisivo, 35 anni, e Caroline, 22 anni, fanno sul serio e - dopo la calda estate passata insieme in barca - sono andati a convivere in zona Prati. Insomma, i due fanno sul serio.
Alessia Marcuzzi, l'età conta: "Dopo i 50 anni non è stato facile, inutile negarlo"
Il prossimo 11 novembre compirà 53 anni ma Alessia Marcuzzi non ha niente da invidiare alle giovani influencer. I suoi follower la osannano e la fila di pretendenti è lunga. Eppure sulle pagine di Grazia ha ammesso che scollettare la soglia dei 50 anni l'ha turbata:"Non è stato facilissimo, inutile negarlo. Ma anche questo viene chiesto quasi sempre solo alle donne perché un uomo, secondo il sentire comune, dopo i cinquant'anni è "figo" lo stesso. E invece no, i cambiamenti toccano anche a loro e si devono tenere in forma come facciamo noi". Nell'intervista che ha rilasciato al settimanale - che le ha dedicato persino la copertina - la conduttrice ha ammesso inoltre di non vedersi sempre bellissima: "Non sono molto sicura di me stessa, mi vedo piena di difetti". Averne di difetti così.
Raoul Bova, l'indiscrezione sulla prima "clamorosa" intervista in tv
Dai social alla televisione è un attimo. Dopo lo scandalo delle chat con la giovane modella Martina Ceretti, Raoul Bova sembra essere pronto a tornare in tv non come protagonista delle fiction (due per la precisione, "Don Matteo" e "Buongiorno, mamma!") bensì di una clamorosa intervista. Inseguito da riviste, quotidiani e televisioni l'attore sembra aver puntato tutto su Silvia Toffanin per parlare degli ultimi difficili mesi.L'indiscrezione arriva dall'informatissimo Giuseppe Candela che su Dagospia ha anticipato la presenza di Raoul su Canale 5: "Raoul Bova rompe il silenzio, l'attore travolto dalle polemiche per il caso Corona-Ceretti e per la fine del matrimonio con Rocio Morales sarà ospite di Verissimo di Silvia Toffanin". Un vero e proprio colpo di coda di fine estate, che porta in televisione il gossip più bollente dell'estate.