Michelle Hunziker pazza d'amore, Stefano De Martino dal ginecoloco, Marcuzzi difficile essere una over 50

Weekend tempo di gossip. C'è chi è felice e innamorata (Michelle Hunziker), chi potrebbe diventare di nuovo padre (Stefano De Martino), chi ha difficoltà con l'età che avanza (Alessia Marcuzzi) e chi è pronto (forse) a rilasciare un'intervista di fuoco (Raoul Bova).

Michelle Hunziker, la confessione su Provera: "Siamo innamorati e felici"

Ormai Michelle Hunziker non si nasconde più. L'amore con Nino Tronchetti Provera è diventato di dominio pubblico e la coppia non si nasconde più. A proposito della loro relazione, però, la conduttrice svizzera è stata piuttosto ermetica negli ultimi mesi con la stampa italiana: nessun commento, poche parole. Con i media tedeschi, invece, Michelle si è sbottonata. Intervistata da Bunte.de in occasione dello show del Guinness World Records, che presenta in Germania, Hunziker ha detto: " L'amore fa parte della vita, è la cosa più bella di tutte. È il motore della vita" . Ma parlare di amore apertamente è sempre più difficile per lei: " Sono un po' protettiva nei confronti della mia vita privata ultimamente, anche se si possono vedere le foto. E nelle foto si vede che siamo appena innamorati e felici. Ho sempre qualcuno alle spalle ma se vuoi stare con me, allora questo è il pacchetto". Onesta.

Stefano De Martino papà bis? "Insieme a Caroline Tronelli dal ginecologo"

L'indiscrezione è di quelle ghiotte: Stefano De Martino potrebbe diventare (presto) di nuovo padre. Perché si vocifera di una nuova paternità è presto detto: il settimanale Oggi ha paparazzato il conduttore di "Affari tuoi" insieme alla giovane fidanzata, Caroline Tronelli, mentre si recavano a una visita dal ginecologo. "Qualcuno dice che è incinta", titola la rivista. La chicca? Il ginecologo sarebbe lo stesso che ha seguito la gravidanza della soella di De Martino, Adelaide. A dire la verità non ci sono rotondità sospette ma l'ipotesi di una gravidanza c'è. Del resto il conduttore televisivo, 35 anni, e Caroline, 22 anni, fanno sul serio e - dopo la calda estate passata insieme in barca - sono andati a convivere in zona Prati. Insomma, i due fanno sul serio.

Alessia Marcuzzi, l'età conta: "Dopo i 50 anni non è stato facile, inutile negarlo"

Il prossimo 11 novembre compirà 53 anni ma Alessia Marcuzzi non ha niente da invidiare alle giovani influencer. I suoi follower la osannano e la fila di pretendenti è lunga. Eppure sulle pagine di Grazia ha ammesso che scollettare la soglia dei 50 anni l'ha turbata: "Non è stato facilissimo, inutile negarlo. Ma anche questo viene chiesto quasi sempre solo alle donne perché un uomo, secondo il sentire comune, dopo i cinquant'anni è "figo" lo stesso. E invece no, i cambiamenti toccano anche a loro e si devono tenere in forma come facciamo noi". Nell'intervista che ha rilasciato al settimanale - che le ha dedicato persino la copertina - la conduttrice ha ammesso inoltre di non vedersi sempre bellissima: "Non sono molto sicura di me stessa, mi vedo piena di difetti". Averne di difetti così.

Raoul Bova, l'indiscrezione sulla prima "clamorosa" intervista in tv

Dai social alla televisione è un attimo. Dopo lo scandalo delle chat con la giovane modella Martina Ceretti, Raoul Bova sembra essere pronto a tornare in tv non come protagonista delle fiction (due per la precisione, "Don Matteo" e "Buongiorno, mamma!") bensì di una clamorosa intervista. Inseguito da riviste, quotidiani e televisioni l'attore sembra aver puntato tutto su Silvia Toffanin per parlare degli ultimi difficili mesi.

Raoul Bova rompe il silenzio, l'attore travolto dalle polemiche per il caso Corona-Ceretti e per la fine del matrimonio con Rocio Morales sarà ospite di Verissimo di Silvia Toffanin"

L'indiscrezione arriva dall'informatissimo Giuseppe Candela che su Dagospia ha anticipato la presenza di Raoul su Canale 5: ". Un vero e proprio colpo di coda di fine estate, che porta in televisione il gossip più bollente dell'estate.