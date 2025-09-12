Belen, sceneggiata davanti ai fotografi: "Furiosa per le foto con Luna Marì"

Ormai i suoi fan lo hanno capito: Belen Rodriguez non ama essere fotografata né ripresa con il cellulare. La showgirl argentina lo aveva fatto capire esplicitamente ad agosto, mentre si trovava in un locale in Sardegna, lanciando patatine all'indirizzo di alcuni ragazzi che la stavano filmando con lo smartphone mentre lei ballava. Ma di recente lo ha fatto capire anche ai paparazzi della rivista Gente che la pedinavano per le vie di Milano, con i quali ha avuto un acceso diverbio in strada. Tutto documento in un servizio pubblicato sul numero della rivista in edicola.

La bizzarra estate di Belen

Nel corso dell'estate sono stati diversi gli episodi discutibili di cui Belen si è resa protagonista. Dalla lite con il benzinaio in Costa Smeralda al lancio delle patatine contro alcuni curiosi in un ristorante fino alle foto di nudo, l'Argentina ha fatto molto parlare di sé in questa calda estate e il ritorno a Milano non è stato da meno. Tornata ai suoi impegni di lavoro e al suo ruolo di mamma, la conduttrice non ha perso il suo lato più "caliente" e, decisa a proteggere la sua privacy, ha avuto da ridire con un gruppo di fotografi che la stavano seguendo per le vie di Milano mentre si trovava insieme alla secondogenita Luna Marí.

Cosa è successo tra Belen e i fotografi

Uscita per una camminata con la figlia Luna Marì, la bambina avuta dall'ex Antonino Spinalbese, Rodriguez si è accorta che i fotografi la seguivano per " documentare la sua tintarella post vacanze e il tenero legame con la figlia ", ha scritto la rivista, che ha suggerito alla showgirl un corso di meditazione zen. " Belen è tornata a Milano più fumantina che mai e si è arrabbiata per due scatti", ha ironizzato il settimanale.

Cosa sia accaduto tra Belen e i fotografi in centro a Milano non è chiaro, ma dalle immagini e dai suoisi intuisce che l'argentina non ha proprio gradito le presenza degli obiettivi indiscreti. Tanto nervosismo e irritazione da parte della conduttrice, che poi si è dileguata tra le vie di Milano in cerca di pace.