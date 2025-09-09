Sinner e Laila Hasanovic a New York dopo la sconfitta agli US Open. Un dettaglio scintillante fa scatenare i fan

Dopo la delusione sul campo, Jannik Sinner si consola con l’amore. Il tennista altoatesino, reduce dalla sconfitta agli US Open contro il rivale Carlos Alcaraz, ha deciso di prendersi una pausa dalla pressione del circuito ATP per ritrovare serenità accanto alla sua fidanzata, la modella danese di origini bosniache Laila Hasanovic.

I due sono stati avvistati domenica sera in uno dei ristoranti più iconici e alla moda di New York, il celebre Nobu, situato sulla Broadway a pochi passi da Central Park. Una cena romantica a lume di candela, come testimoniano alcune foto condivise sui social da Laila stessa. Ma a far parlare non è stato solo l'outfit elegante della modella, quanto un dettaglio scintillante all’anulare sinistro: un anello che ha subito acceso le speculazioni su una possibile proposta di fidanzamento.

Laila, la luce negli occhi di Jannik

Mentre lo scorso anno New York aveva fatto da cornice alla storia con la tennista russa Anna Kalinskaya, oggi la Grande Mela sembra segnare una nuova tappa nella vita sentimentale di Sinner. Il numero 2 al mondo ha recentemente dichiarato il suo amore per Laila, che lo ha raggiunto nella suite del Baccarat Hotel, un esclusivo cinque stelle dove una notte può costare fino a 5.000 dollari.

Presente sugli spalti dell'Arthur Ashe Stadium durante il match decisivo, Laila è oggi la compagna con cui Jannik sembra aver trovato un nuovo equilibrio, anche nei momenti difficili. La sconfitta con Alcaraz, pur bruciante, è stata vissuta con un atteggiamento maturo: meno rabbia, più consapevolezza e tanta voglia di ripartire.

L’anello che fa sognare i fan

La cena al Nobu è stata immortalata sui social da Laila, che ha postato una foto in abito nero con un dettaglio ben visibile: un anello. Subito i fan si sono scatenati. È un regalo di Jannik? Una promessa? O forse... una proposta già fatta in gran segreto?

Per ora nessuna conferma ufficiale, ma l’immagine ha alimentato il gossip. Se sul campo Sinner è noto per la sua calma e razionalità, nella vita privata potrebbe aver deciso di sorprendere tutti. Un gesto inaspettato, forse pianificato proprio per trasformare un momento difficile in uno indimenticabile.

Una pausa romantica prima del ritorno in campo

Dopo settimane di tornei e pressione mediatica, una pausa a due sembra essere il modo perfetto per ricaricare le energie.

Nei prossimi giorni Jannik tornerà ad, con l’obiettivo di riprendersi il primo posto del ranking ATP e prepararsi al meglio per i tornei indoor di fine stagione.

Intanto, tra passeggiate a Central Park e cene di sushi, New York si conferma ancora una volta una tappa speciale nella vita di Sinner. Non solo per il tennis, ma anche, e forse soprattutto, per l’amore.