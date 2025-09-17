Stefano De Martino e la fidanzata Caroline Tronelli, lite al ristorante. Cosa è successo

È un momento complicato quello che Stefano De Martino sta vivendo. Dopo il furto e la diffusione dei video intimi con la fidanza Caroline Tronelli, per cui la Procura di Roma sta indagando contro ignoti per violazione del sistema informatico e revenge porn, Tronelli si è cancellata da Instagram e fonti a lei vicine rivelano che la giovane napoletana non sta vivendo bene l'attenzione mediatica. A confermare, che gli animi sono tesi, ci sono le immagini che il settimanale Oggi ha catturato poche sere fa, che documentano una lite tra Caroline e Stefano De Martino in un ristorante di Roma.

Cosa è successo nel ristorante

L'episodio si è consumato in un ristorantino in zona Prati, dove il conduttore partenopeo si era recato al terminate le registrazioni di "Affari tuoi". Ma quella che sembrava essere a tutti gli effetti una cena romantica si è trasformata subito un serata "no" con tanto di lite davanti ai fotografi. " Nemmeno il tempo di sedersi a tavola e tra lui è la fidanzata inizia un litigio. È soprattutto la ragazza a sembrare molto agitata, tanto che si alza e se ne va, lasciando De Martino solo al ristorante. Il conduttore pensieroso si trattiene per una ventina di minuti e poi si avvia verso casa, poco distante dal locale", riferisce la rivista. Rientrato nell'appartamento che, da agosto è diventato teatro della convivenza con Caroline, gli animi però si sono fatti ancora più tesi.

De Martino lasciato fuori casa

" Caroline è già lì ma è così arrabbiata che per un po' non apre la porta a Stefano, che non ha le chiavi. La mattina dopo però la crisi sembra rientrata perché la coppia esce insieme" , fa sapere il settimanale, che ha documentato con un accurato servizio fotografico la lite e la successiva fase, quando il conduttore si è attaccato al campanello di casa per cercare di farsi aprire dalla compagna, ancora inferocita per la discussione avuta nel ristorante poco prima.

Io non credo di dover arginare qualcuno. Ognuno lavora per la propria azienda. Io e Gerry siamo come due commercianti con la vetrina sulla stessa strada

A rendere tutto più pesante per De Martino ci sono gli ascolti del suo "Affari tuoi" sempre altissimi ma non sufficienti a "battere" la concorrenza di Gerry Scotti e "La ruota della fortuna". Ma lui tranquillizza tutti: "".