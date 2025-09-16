Stefano De Martino: "Siamo come due commercianti con la vetrina sulla stessa strada. Ognuno lavora per la propria azienda"

Mai come in questo settembre l'auditel è al centro dell'attenzione. Nella gara degli ascolti della fascia di access prime time "La ruota della fortuna" di Gerry Scotti ha staccato di diversi punti Stefano De Martino e il suo "Affari tuoi". Tra i due conduttori il confronto si gioca sui punti percentuali, ma mentre Gerry Scotti ha più volte punzecchiato la concorrenza con dichiarazioni finite su tutti i giornali, il conduttore napoletano non ha mai replicato, almeno fino a oggi. Intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, che gli ha dedicato la copertina del numero in edicola, Stefano De Martino ha deciso di interrompere il suo lungo silenzio, parlando della "sfida" con Scotti.

Le parole su Gerry Scotti

Forte del successo ottenuto durante l'estate, "La ruota della fortuna" ha alzato l'asticella degli ascolti giorno dopo giorno, spingendo la Rai ad anticipare il ritorno in tv di Stefano De Martino e dei fortunati pacchi, che era previsto inizialmente a metà settembre. Nonostante il ritorno in onda anticipato per "arginare" il successo di Scotti e della sua squadra, i risultati - pur rimanendo ottimi - non sono serviti a superare Canale 5.

A Tv Sorrisi e canzoni, però, l'ex marito di Belen ha voluto chiarire la sua idea di concorrenza: " Io non credo di dover arginare qualcuno. Ognuno lavora per la propria azienda. Io e Gerry siamo come due commercianti con la vetrina sulla stessa strada; la mattina alziamo la serranda, ci diamo il buongiorno e cominciano a lavorare. È ovvio che ognuno di noi provi a fare cassa, ma la cosa bella è che grazie a questi due negozi quella strada è molto affollata" .

Le novità di Affari tuoi

La gara degli ascolti passa soprattutto dalle novità, che non sono mancate in questa nuova edizione di "Affari tuoi": dal cagnolino Gennarino al nuovo studio fino ai tormentoni, che il conduttore assicura "non sono studiati a tavolino". E su questo sembra puntare proprio Stefano De Martino per cercare di riportare in vetta agli ascolti il suo programma: "Una trasmissione quotidiana ti dà un'opportunità unica: cambiare in divenire.

Puoi raddrizzare il tiro,piccole cose. Sono contento di aver cambiato, dalle ragazze alle nonne in un attimo! La cosa più bella è fare compagnia alle persone anziane, far parte della loro giornata".