Tinto Brass pazzo di Giorgia, Thais Wiggers e il nuovo fidanzato, Totti e Noemi traslocano

Weekend tempo di gossip. C'è chi ha detto "no" a Tinto Brass (Giorgia), chi si è fatto sorprendere dalla fidanzata (Leonardo Di Caprio), chi trasloca (Francesco Totti) e chi, invece, si infuria per le critiche al nuovo fidanzato (Thais Wiggers).

Tinto Brass pazzo di Giorgia: "Mi propose di girare un film erotico"

C'è chi sogna di conquistare Hollywood e chi invece viene contattata da Tinto Brass. Ma sempre di cinema parliamo. Protagonista dell'insolita proposta cinematografica è Giorgia che, ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, ha rivelato di essere stata a un passo dal diventare la star di un film erotico: " Il maestro Tinto c'aveva questa passione per me, io non so perché visto che non incarno la donna... vabbè. Insomma mi propose questa sceneggiatura che si intitolava "La guardiana del faro", ma io dissi: 'Sono veramente onorata, però c'è mia nonna viva non potrei mai sopportare i suoi commenti...non la prenderebbe bene'. E ho dovuto dire no" . E la pellicola non è mai stata girata non solo per il "no" di Giorgia. "Non riuscii a trovare i finanziamenti ", rivelò Brass nel 2024.

Thais Wiggers, critiche al compagno 65enne: "La sua immagine storpiata"

Le foto di Thais Wiggers con il nuovo compagno, un misterioso 65enne, hanno fatto esplodere la polemica e l'ex velina non è rimasta in silenzio. La rivista Diva e Donna ha paparazzato l'ex compagna di Teo Mammucari insieme all'uomo che - inizialmente è stato scambiato dagli utenti del web per il padre - e le critiche (visti i 25 anni di differenza di età) sono piovute copiose sui social network. Il risultato? I commenti negativi hanno infastidito Thais, che su Instagram è sbottata: "Se sono fidanzata o meno, questi sono affari miei. Decido io se dirlo e quando dirlo nel momento che mi sento di dirlo ". Poi, per difendere il compagno, ha pubblicato una foto mentre pratica surf foil: " Detto ciò, voglio io arrivare a 65 anni così". A fare infuriare l'ex velina sono state soprattutto le foto pubblicate dalla rivista, che non sembrano rendere giustizia all'uomo: "Da sempre i 'giornalisti' di gossip ritraggono le persone nel peggiore dei modi cercando di fare scoop. Il trend di storpiare l'immagine di una persona ancora continua" .

Leonardo DiCaprio festeggia 51 anni e Vittoria Ceretti porta la torta

Per tutti Vittoria Ceretti era l'ennesima fidanzata "a tempo" di Leonardo DiCaprio. Invece, a sorpresa, la coppia composta dalla top model bresciana e il divo di Hollywood ha superato ogni aspettativa e i due appaiono ancora innamoratissimi. La prova? La festa di compleanno per i 51 anni dell'attore. Vittoria Ceretti è stata protagonista indiscussa del party ed è stata lei, con occhi adoranti, a portare la torta di compleanno con 51 candeline accese al suo Leo. Lui non aveva occhi che per lei e c'è già chi parla di nozze imminenti.

Francesco Totti e Noemi Bocchi traslocano: la zona "in" dove si trasferiranno

Altro che paddle, traslocare a ridosso del Natale sembra essere lo "sport" preferito di Noemi Bocchi e Francesco Totti. Tre anni dopo il trasferimento nel superattico di Roma Nord, il Pupone e la fidanzata hanno deciso di cambiare nuovamente casa. A giudicare dalle ultime storie Instagram della romana, Noemi e Francesco sarebbero in pieno trasloco pronti a spostarsi di qualche centinaia di metri dalla residenza attuale.

Sembra che il comprensorio di lusso scelto sia quello di via dei Colli della Farnesina. Sempre a Roma Nord e sempre in un complesso esclusivo vicinissimo dallo stadio Olimpico, la "casa" per eccellenza del capitano

", fa sapere la Gazzetta dello Sport. Di più, però, non è dato sapere.