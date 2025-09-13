Totti e Noemi festeggiano tre anni: ecco quanto ha speso il calciatore per festa e regalo

Tre anni insieme e un anniversario da capogiro. Francesco Totti ha deciso di fare le cose in grande (ma davvero in grande) per sorprendere Noemi Bocchi nel giorno che celebra il loro amore. E lo ha fatto nel suo stile: romanticismo, lusso sfrenato e un tocco di scenografia da film.

L'hotel a 5 stelle

L’ex capitano della Roma ha scelto uno degli hotel più esclusivi della Capitale — il Roma Cavalieri Waldorf Astoria, cinque stelle extralusso sulla collina di Monte Mario — per mettere in scena una serata indimenticabile. Ma non è finita qui: per l’occasione, Totti ha riservato la Penthouse Suite, una camera da sogno da oltre 15.000 euro a notte, decorata con opere d’arte, jacuzzi con vista su Roma e arredi firmati Lagerfeld e Warhol.

Appena entrata, Noemi ha trovato una pioggia di palloncini rossi a forma di cuore, una scritta gigante “LOVE” davanti al letto e un’atmosfera da favola che ha lasciato senza parole anche i fan, incollati alle storie Instagram pubblicate dalla Bocchi.

Il regalo da sogno

Ma il vero colpo di scena arriva con il regalo: un accessorio firmato Hermès, brand cult dell’alta moda. Il contenuto esatto? Top secret, ma molto probabilmente si tratta di una costosissima borsa i cui prezzi partono dai 5mila euro in su (secondo i modelli). Noemi ha mostrato solo il pacchetto nell’unboxing, lasciando tutti a chiedersi cosa ci fosse dentro. Borsa? Gioiello?

Ciliegina sulla torta, letteralmente, un

dessert a forma di cuore con dedica “Buon anniversario”. Intimo, raffinato e super chic. Una dichiarazione d’amore (e di stile) che conferma: Totti è ancora un, anche fuori dal campo.