Wanda Nara fa infuriare le wags, Elena Barolo tradita e vendicativa, Rita De Crescenzo a Belve

Weekend tempo di gossip. C'è chi fa arrabbiare le wags argentine (Wanda Nara), chi è pronto al grande passo (Giovanni Pernice), chi si vendica dell'ex sui social (Elena Barolo) e chi, invece, sarà "belva" da Francesca Fagnani (Rita De Crescenzo).

Rita De Crescenzo ospite a Belve?

Cosa ci faceva la tiktoker Rita De Crescenzo negli studi Rai, dove si registrano le interviste di "Belve"? La risposta sembra essere una sola: la creator napoletana sarà tra i protagonisti della prossima stagione del programma di Francesca Fagnani. Fanpage.it ha confermato che De Crescenzo ha registrato l'intervista da "belva" negli studi Fabrizio Frizzi di Roma. Sul web si è scatenata la caccia all'ultimo indizio e l'impennata nelle ricerche di Google legate alla tiktoker più discussa di sempre la dicono lunga sull'interesse che c'è attorno alla tiktoker. Lei sui social ha detto sibillina: " Appuntamento molto importante... mi tremano le gambe ". Fagnani fa questo effetto?

Wanda Nara ci prova con Enzo Fernandez

Wanda Nara torna a fare parlare di sé ma non per i suoi ex, con i quali ha un rapporto decisamente turbolento. Piuttosto l'argentina è al centro dell'ultimo gossip secondo cui starebbe flirtando con il calciatore Enzo Fernandez. Niente di male se non fosse per il fatto che il centrocampista del Chelsea, e pedina della nazionale argentina, è fidanzatissimo con Valentina Cervantes, madre dei suoi due figli. Wandita avrebbe flirtato con Enzo sui social, invitandolo a contattarla e la sua mossa audace avrebbe scatenato l'ira non tanto di Valentina quanto delle compagne di altri calciatori argentini, che hanno fatto quadrato attorno alla compagna di Fernandez. "Le amiche di Valentina mi hanno raccontato che durante una partita della Nazionale, quando Wanda è apparsa sugli spalti, nel gruppo WhatsApp delle wags hanno scritto: 'Tatiana in vista' ", ha rivelato la conduttrice argentina Ailén Bechara. Secondo le voci durante il match contro il Venezuela, le compagne dei giocatori avrebbero deciso di ignorarla deliberatamente. Ma Wanda nega: "Fake news".

Le voci su Giovanni Pernice e Bianca Guaccero

Mentre la gara si fa sempre più agguerrita all'ombra della pista di Ballando con le stelle si meditano proposte di matrimonio. No, non stiamo parlando di Nikita Perotti e Andrea Delogu e neppure di Rosa Chemical ed Erica Martinelli, bensì di Giovanni Pernice. Il danzatore è impegnato nello show di Milly Carlucci al fianco della conduttrice Francesca Fialdini, ma nei momenti (pochi) di pausa starebbe pensando a un colpo a sorpresa, riferisce il settimanale Gente: "Giovanni sta meditando di chiedere alla compagna Bianca Guaccero di sposarlo, magari durante una diretta di Ballando ". Un deja-vu per i telespettatori di Rai1, che già due anni fa assisterono alla proposto da Giovanni Terzi a Simona Ventura.

La vendetta di Elena Barolo: "Tradita dal mio ex"