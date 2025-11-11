Governatore e sindaco, fronte comune: "Roma ci dia più fondi per i trasporti"

"Credo ci sia bisogno di un pressing presso il governo perché capisca che i trasferimenti a favore della Lombardia devono essere almeno pari a quelli della Campania": l'affondo con doppio salto mortale del presidente del Senato Ignazio La Russa durante gli Stati generali della Mobilità organizzati da Regione Lombardia. Facendo eco alle parole pronunciate poco prima dal governatore lùmbard Attilio Fontana che aveva messo l'accento sul fatto che la Regione è penalizzata sul riparto delle risorse del trasporto pubblico locale, con la Lombardia che deve integrare con fondi propri."Come sempre la Lombardia è la Regione più penalizzata. Siamo l'unica Regione che deve integrare le risorse del Tpl con cifre superiori ai 419 milioni di euro, di soldi nostri che avremmo dovuto o potuto investire in altre cose. Perché la Regione Lombardia ha una copertura del fondo Tpl pari al 57%, altre regioni invece pari al 105%, non fatemi dire quali sono...". Fontana ha poi ricordato anche gli investimenti sui treni, 220 mezzi nuovi, fatti dalla Regione, mentre "non mi risulta che Ferrovie dello Stato abbiano fatto investimenti sulla infrastrutture che sono un vero problema per il sistema dei trasporti perchè obsolete".

Così il sindaco Beppe Sala: "Ha ragione il presidente della Regione Fontana a dire che la Lombardia è penalizzata.

E così anche Milano. Bisogna rivendicare più fondi perchè quello che sta succedendo è che chi rischia di più progettando e realizzando grandi opere e investimenti, poi viene penalizzato a livello di trasferimenti statali".