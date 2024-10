Anche a Milano il "Meloni day" (guardando al dopo Sala)

Ascolta ora 00:00 00:00

«L’Italia torna a correre». Il centrodestra festeggia sabato 26 settembre anche a Milano due anni di governo Meloni. Lo slogan è lo stesso in tutta Italia, dalla Liguria alla Basilicata, ma all’Auditorium Gaber del Pirellone dove dalle ore 10 si alterneranno sul palco i big di Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati non sarà solo un’occasione per fare bilanci ma per avviare i motori in vista della campagna elettorale per il «dopo Beppe Sala». Al momento, a meno di modifiche di legge, si voterà per il prossimo sindaco di Milano nella primavera del 2027 ma, uno su tutti il presidente del Senato e «colonnello» di FdI Ignazio La Russa, nelle ultime settimane ha avvertito che «nelle ultime tornate abbiamo ritardato troppo nella scelta del candidato, dobbiamo indicare il nome a inizio 2025».

All’evento per il secondo anniversario del governo Meloni, sabato in piazza Duca d’Aosta, saranno presenti i ministri del Turismo Daniela Santanchè e per la Disabilità Alessandra Locatelli, i sottosegretario alla Presidenza del Consiglio per l’Innovazione tecnologica e transizione digitale Alessio Butti, per l’Informazione e l’Editoria Alberto Barachini e per la Programmazione economica e gli Investimenti pubblici Alessandro Morelli, la sottosegretaria all’Istruzione Paola Frassinetti e la vicepresidente del Senato Licia Ronzulli, il sottosegretario agli Interni Nicola Molteni e agli Affari esteri Giorgio Silli.

Interverranno il governatore della Lombardia Attilio Fontana, i coordinatori regionali di FdI Carlo Maccari, della Lega Fabrizio Cecchetti, di Forza Italia Alessandro Sorte, di Noi Moderati Alessandro Colucci. Sul palco anche eurodeputati eletti in Lombardia, Massimiliano Salini (Fi), Carlo Fidanza (FdI) e Silvia Sardone (Lega).