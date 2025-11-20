"Devi sciacquarti la bocca". Il procuratore si infuria contro il viceministro alla Giustizia

Il 25esimo anniversario della fondazione di Repubblica Bari è stata l'occasione per un confronto tra il procuratore della Repubblica di Bari, Roberto Rossi, e il viceministro della Giustizia, Francesco Paolo Sisto, che inevitabilmente è stato incentrato sulla riforma della Giustizia in atto, voluta dall'attuale governo a guida centrodestra. La riforma, tra le altre cose, prevede anche la separazione delle carriere ed è questo il tema che ha maggiormente scaldato l'incontro o, meglio, il procuratore di Bari.

Sisto ha difeso la riforma evidenziando che " non è contro la magistratura, non è una riforma politica, è una riforma positiva che protegge il cittadino con un giudice terzo e imparziale che dà sicurezza " ma secondo Rossi " questa norma serve - e lo dico riprendendo una intervista di Nordio - a 'far recuperare alla politica il suo primato costituzionale' " oltre che a " far recuperare alla politica quello spazio colmato dalla magistratura ". Quando Sisto ha fatto notare che " ci sono tanti magistrati che sono venuti da me a dire andate avanti " ma non è certo una novità che ci siano numerosi operatori del diritto che sostengono questa riforma, a dispetto di quanto le opposizioni vogliono far credere, che si espongono anche pubblicamente. Ma a queste parole, Rossi ha replicato dicendo che quelle dette da Sisto sono " fesserie ". Il viceministro non si è tuttavia scomposto e rivolgendosi a Rossi ha citato Giovanni Falcone che " era d'accordo con la riforma e tu dirai che non è vero ".

Parole che hanno fatto irritare ulteriormente il procuratore della Repubblica, che ha a sua volta citato la sorella del giudice, che pochi giorni fa ha detto di lasciarlo " stare, state zitti ". E quindi, rivolgendosi a Sisto, ha alzato ulteriormente i toni: " Ti devi sciacquare la bocca quando parli di Falcone, non vali, e neanche io, la punta delle cose... Sua sorella ha detto chiaramente che non potete parlare a nome suo: è una offesa alla sua memoria ". Di tutta risposta, però, il viceministro ha voluto ricordare a Rossi alcuni dati relativi all'accoglimento da parte dei gip alle richieste del pubblico ministero, come quelle sulle autorizzazioni a disporre intercettazioni che ammontano al " 94% ".

una sorta di colleganza

il dato non è vero, è una falsità, a Bari non sono mai stati chiesti. Mi quereli pure Nordio

Questo, secondo Sisto, dimostrerebbe "" ma a detta di Rossi "".