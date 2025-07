Expo 2025 Osaka, Valditara: “Facciamo conoscere la nostra creatività”

Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, in questi giorni è stato in visita al Padiglione Italia di Expo 2025 a Osaka, in Giappone. È rivolgendosi ai presenti ha sottolineato che " Scuola Futura fino a ora ha rappresentato qualcosa di molto sfidante per il nostro Paese, l'idea nasce da una considerazione: la consapevolezza della qualità della didattica delle nostre scuole, di quante cose belle si realizzano all'interno delle nostre scuole. Facciamole conoscere queste cose belle, facciamole conoscere ai cittadini, agli italiani. In giro per l'Italia nelle piazze, nelle vie, per portare la gente a conoscenza di quello che fate voi nelle nostre scuole. Ed è con grande orgoglio che oggi noi all'interno del padiglione Italia, che rappresenta la bellezza del Made in Italy, cè anche una sezione dedicata alla scuola italiana ".

Ho incontrato a Tokyo Arata Takebe, Vice Ministro giapponese dell’Istruzione, della Cultura, dello Sport, della Scienza e della Tecnologia.

L'incontro ha evidenziato una forte comunanza di visioni sulle sfide del sistema scolastico, in particolare sui temi dell’istruzione… pic.twitter.com/m3ujAjUnLX — Giuseppe Valditara (@G_Valditara) July 18, 2025

Il ministro ha poi dichiarato di aver " incontrato il viceministro giapponese per l'educazione", con il quale" abbiamo trovato una straordinaria intesa su molti punti, una voglia di collaborare, di far crescere insieme i nostri obiettivi e creeremo una commissione congiunta di esperti per studiare la scuola del futuro ". Da qui a 15 anni, ha proseguito, " in Giappone 3 milioni di posto di lavoro si perderanno a causa dell'intelligenza artificiale ma altri 3 milioni si formeranno. Allora la scuola dev'essere pronta a raccogliere queste sfide. È bello che noi, proprio qui a Osaka, abbiamo puntato sul far conoscere quello che si fa nelle nostre scuole, soprattutto in centri settori così legati all'intelligenza della nostra gente, dalla liuteria all'arte orafa, passando per la meccatronica. Pensate quanto distante sono apparentemente questi settori, però è la creatività della nostra scuola che noi vogliamo far emergere ".

Noi, ha aggiunto, " continueremo proprio con la grande sfida dell'Ia, e nella quattro giorni dal 9 al 12 di ottobre che terremo a Napoli ci sarà anche il Giappone, con una delegazione, per studiare come l'Ia può aiutare la personalizzazione della didattica, ad avere successo, a valorizzare i talenti, il ruolo del docente non potrà mai essere sostituito, sarà sempre al centro perché la differenza tra uomo e macchina è la coscienza, l'dentità, che la macchina non ha ". Valditara ha poi ribadito come " la scuola italiana è una scuola costituzionale, è una scuola che mette e deve sempre più mettere al centro la persona, lo studente, che educa al rispetto, valore per noi fondamentale, che favorisce la inclusione. Voglio ricordare qua che il nostro modello di inclusione dei giovani con disabilità è studiato in tutto il mondo, è un modello molto avanzato ed è una scuola che sta realizzando un'innovazione didattica particolarmente avanzata ".