Gioco, nominati da Acadi i nuovi consiglieri tecnici

A sinistra il magistrato e dirigente pubblico Giovanni Kessler, nuovo consigliere Acadi. Al centro Geronimo Cardia, Presidente di Acadi. A destra l'altro nuovo consigliere il giornalista e avvocato Andrea Ruggieri

Ascolta ora 00:00 00:00

L’Associazione dei Concessionari di Giochi Pubblici, (ACADI), ha annunciato un importante passo avanti nel suo rafforzamento strategico con la nomina di Giovanni Kessler e Andrea Ruggieri a Consiglieri Tecnici.

Chi sono i due nuovi consiglieri

La loro esperienza e competenza si aggiungeranno a quelle del Direttivo, con l’obiettivo di affinare le strategie dell’Associazione e affrontare le principali sfide del settore. Giovanni Kessler metterà a disposizione la sua lunga esperienza nel campo della legalità e della regolamentazione. Magistrato e dirigente pubblico, ha ricoperto ruoli di primo piano come Procuratore distrettuale antimafia, Deputato, Direttore dell’Ufficio Europeo per la Lotta Antifrode (OLAF) e Capo dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Il suo contributo sarà fondamentale per consolidare il ruolo di Acadi nella tutela della trasparenza e nella promozione di un sistema di gioco pubblico sicuro e regolamentato. Andrea Ruggieri, giornalista e avvocato, porterà il suo bagaglio di esperienze maturate nel mondo della comunicazione e della politica. Ex Deputato nella XVIII Legislatura, ha acquisito competenze nel posizionamento istituzionale e mediatico, offrendo così ad ACADI un supporto strategico per migliorare la propria immagine pubblica e rendere più efficace il dialogo con le istituzioni e il pubblico.

La soddisfazione del presidente

Il presidente diAcadi, Geronimo Cardia, ha commentato l’ingresso di Kessler e Ruggieri sottolineando l’importanza della loro esperienza per affrontare le sfide attuali del settore. Il gioco pubblico regolamentato necessita di un quadro normativo chiaro, sicurezza giuridica e una comunicazione efficace per contrastare sia il proibizionismo che il gioco illegale.

Grazie a queste nomine, Acadi potrà operare con maggiore incisività nella tutela del comparto e nella promozione di un modello di gioco trasparente e responsabile.Inoltre con queste nuove figure.

Acadi conferma il proprio impegno nella rete concessoria come un presidio di legalità e sicurezza per i cittadini, puntando su regole certe, legalità e una strategia di comunicazione più efficace.