Giorgia Meloni celebra la Brignone: "Nella storia dello sport italiano"

A Cortina d'Ampezzo una giornata significativa per lo sci alpino italiano, con il secondo oro conquistato da Federica Brignone nell’arco di pochi giorni. Dopo il successo nel superG, l’atleta azzurra si è imposta anche nello slalom gigante, disciplina particolarmente impegnativa anche per le condizioni fisiche con cui si è presentata alla gara. Un trionfo memorabile, celebrato anche da Giorgia Meloni: "Straordinaria Federica Brignone: un altro oro olimpico che entra nella storia dello sport italiano".

In un post pubblicato sui suoi canali social, il presidente del Consiglio ha reso omaggio alla campionessa azzurra, ponendo l'accento su tutti i successi ottenuti dagli atleti del Belpaese: "Con questa vittoria l’Italia sale a 7 ori, 3 argenti e 10 bronzi e continua a essere protagonista di Olimpiadi indimenticabili. Grazie a Federica e a tutti gli atleti azzurri che, con talento, sacrificio e spirito di squadra, stanno rendendo orgogliosa la nostra Nazione".

Rientrata alle competizioni a novembre dopo un periodo di stop, la Brignone ha disputato due manche solide e precise. Nella prima ha fatto segnare una linea pulita ed efficace, mentre nella seconda è riuscita a gestire le difficoltà del tracciato, conquistando la vittoria finale. Il successo assume un valore storico: è la prima volta che un’atleta conquista l’oro olimpico sia in gigante sia in superG nella stessa edizione. Per Brignone si tratta inoltre della quinta medaglia olimpica complessiva, un traguardo che la pone al livello di Alberto Tomba per numero di podi ai Giochi.

Lo sci alpino italiano raggiunge così la quinta medaglia in questa edizione, eguagliando il record di podi

ottenuto a Olimpiadi invernali di Lillehammer 1994. Un risultato che confermae che è stato accolto con soddisfazione dalle istituzioni e dal mondo sportivo nazionale.