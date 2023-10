Al via i lavori per la “Biblioteca di Archeologia e Storia dell'Arte di Roma”. Presenti Sangiuliano e Mattarella

Alla presenza di Sergio Mattarella, quest'oggi è stato inaugurato il cantiere per la nuova "Biblioteca di Archeologia e Storia dell'Arte di Roma" presso Palazzo San Felice, in via della Dataria. Si tratta di un progetto fortemente voluto dal ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, che l'ha definito come " un pezzo di città nel cuore della Roma antica restituito ai cittadini, una vera e propria opera di rigenerazione urbana ".

Il capo dello Stato ha voluto ringraziare il ministro Sangiuliano " che ha raccolto il testimone con convinzione e determinazione. È un momento importante per la vita del Quirinale e per la città di Roma ". Il titolare del Mic ha ringraziato il Capo dello Stato per " un atto di generosità non scontato e, destinarlo a sede della Biblioteca Nazionale di Archeologia e Storia dell'Arte di Roma, è un servizio per la collettività ". Su Twitter, il ministro ha poi scritto: " Daremo alla comunità nazionale e agli studiosi di tutto il mondo la grande Biblioteca Nazionale di Archeologia e Storia dell'Arte a Roma, a Palazzo San Felice. Grazie al Presidente Mattarella per aver concesso questo prezioso e meraviglioso edificio. Oggi l’avvio del cantiere ".

Grazie a questi spazi, ha spiegato Sangiuliano, " avremo 6500 metri quadrati interni a disposizione dei libri e della cultura, 14 chilometri di scaffali e un auditorium da 350 posti ". L'intero progetto è stato finanziato con " 20 milioni di euro dal ministero della Cultura, l'importo è stato interamente versato all'agenzia del Demanio, ho già firmato un decreto che stanzia una ulteriore somma di sette milioni per completare il fabbisogno economico e consentire finalmente l'avvio dei lavori. A questi si è aggiunto un milione di euro messo a disposizione dall'Agenzia del Demanio ".

All'inaugurazione sono intervenuti, oltre al ministro Sangiuliano, il Direttore dell'Agenzia del Demanio, Alessandra Dal Verme e l'architetto Mario Botta che ha lavorato al progetto di recupero e restauro dell'intero complesso immobiliare e della riqualificazione degli spazi. Il Quirinale ha aperto il bene alla collettività, il Ministero della Cultura ha finanziato il progetto, l'Agenzia del Demanio, in qualità di stazione appaltante, è impegnata nel restauro e nella conservazione di una delle opere pubbliche più importanti del nostro Paese, che tornerà a rivivere non solo come polo culturale, ma anche come strumento innovativo di rigenerazione urbana.