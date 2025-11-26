L’Accademia italiana della cucina premia il Sottosegretario Mazzi per la candidatura Unesco

Il Sottosegretario alla cultura con delega UNESCO, Gianmarco Mazzi, firmatario della proposta della candidatura della cucina italiana a patrimonio dell’umanità, ha ricevuto oggi a Milano il prestigioso premio “Orio Vergani” dal presidente dell’Accademia italiana della cucina Paolo Petroni, “per l’impegno nella diffusione internazionale della cultura gastronomica italiana e per la candidatura UNESCO”.



L’Accademia, fondata da Orio Vergani nel 1953 a Milano e riconosciuta dal 2003 come Istituzione Culturale della Repubblica, è presente in Italia con 223 delegazioni e 68 delegazioni all’estero e più di 7.600 associati.

“Lavoriamo da tre anni per l’obiettivo di portare la nostra cucina nel patrimonio dell’umanità. Il prossimo 10 dicembre conosceremo il verdetto, se dovessimo farcela sarebbe un risultato storico per l’Italia.

Spero tanto che questo riconoscimento porti fortuna”, ha dichiarato Mazzi che ha donato i 5 mila euro del premio all’associazione di promozione sociale “Bottega dei Talenti - Caterina & Francesca”, che si dedica all’inclusione sociale e scolastica delle persone con disabilità.