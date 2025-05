L’appello della Meloni ai sindacati: “Uniamo gli sfori sulla sicurezza”

Ascolta ora 00:00 00:00

"Vogliamo continuare a premiare le imprese che investono in prevenzione, potenziando ad esempio il meccanismo del cosiddetto 'bonus-malus' relativo al calcolo dei premi Inail". Lo ha affermato la premier Giorgia Meloni, a quanto si apprende, durante l'incontro governo-sindacati sulla sicurezza sul lavoro, confermando che ci sono 1,2 miliardi "disponibili per realizzare una serie di interventi concreti a tutela dei lavoratori e, di conseguenza, anche dei datori di lavoro".



"Stiamo studiando le modalità che ci consentono di rivedere il bonus per l'andamento infortunistico favorevole, agendo sulla variazione delle aliquote Inail vigenti, con l'obiettivo di incentivare ancora le aziende ad adottare comportamenti virtuosi per la prevenzione del rischio infortunistico - ha aggiunto Meloni -. È un capitolo che crediamo debba riguardare anche il settore agricolo, con una revisione delle tariffe attuali, ormai superate, e una riduzione aggiuntiva dei premi per le imprese che aderiscono alla rete agricola di qualità e che adottano delle misure di prevenzione specifiche".



"Questa è la ragione per la quale siamo qui oggi: unire gli sforzi, anche e soprattutto per radicare nella nostra Nazione una solida cultura della sicurezza sul lavoro che sia capace di prevenire le troppe tragedie che continuano a ripetersi, spesso con le stesse dinamiche e le stesse cause". Così, la presidente del Consiglio.

"Quello degli incidenti e dei morti sul lavoro è un fenomeno, come ha ricordato il presidente Mattarella in occasione del Primo Maggio, che non può tollerare 'nè indifferenza nè rassegnazione". Purtroppo, anche negli ultimi giorni, si sono verificati nuovi infortuni e nuove vittime. Non dobbiamo arrenderci a questa normalità, perché non c'è niente di normale nel morire sul posto di lavorò, ha aggiunto Meloni.