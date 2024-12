"Affrontano grandi sfide". Il presidente Fontana tra i giovani pazienti del Policlinico Gemelli

Lorenzo Fontana Presidente della Camera dei Deputati, insieme ad uno dei piccoli pazienti del Policlinico Gemelli

Per un pomeriggio ha lascito il suo lavoro di politico, per dedicarsi a regalare sorrisi ai piccoli pazienti del Policlinico Agostino Gemelli di Roma. Così il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana è diventato "Babbo Natale" per un giorno, portando doni, regalando abbracci e facendo foto con i piccoli pazienti e le loro famiglia.

Con lui un volontario della Onlus “Lollo 10” - fondata da Maurizio e Severina Caschera, che si occupa di aiutare le famiglie dei bimbi ricoverati - vestito da Babbo Natale, che con la sua colorata slitta carica di doni ha portato tanta gioia e divertimento all'interno del reparto. Fontana ha anche parlato con le famiglie dei piccoli e con gli altri volontari, spendendo poi qualche parola di ringraziamento.

I piccoli eroi

“ Sono vicino a questi piccoli grandi eroi e ai genitori - ha detto Fontana -. È impossibile non rimanere colpiti dalla forza con cui affrontano ogni giorno le loro sfide. Il mio più sentito ringraziamento va al personale medico, infermieristico, sanitario e ai volontari, che con dedizione, amore e grande professionalità si prendono cura di loro, trasformando le difficoltà in speranza e i sorrisi in momenti di cura ".

Tanti i presenti

Oltre al Presidente Fontana, presenti il Presidente della Fondazione Gemelli, Daniele Franco, il preside della Facoltà di Medicina e chirurgia dell’Università Cattolica,

, il Direttore scientifico del Policlinico Gemelli,, e il Direttore dell’Unità operativa complessa di neuropsichiatria,