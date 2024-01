"Un soldato italiano morto in Ucraina". L'ira di Crosetto: complottisti smontati così

La morte del tenente colonnello dei Bersaglieri, Claudio Castiglia, è al centro delle discussioni tra i complottisti della guerra in Ucraina. Nelle notizie che si susseguono in rete, infatti, l'ufficiale dell'Esercito viene dato per morto durante una missione all'estero. Tuttavia, il tenente colonnello è scomparso in Italia, ad appena 45 anni, per cause naturali che prescindono dalla guerra, lasciando moglie e due figli piccoli. La notizia falsa è rimbalzata di social in social e in tanti hanno creduto che l'Italia abbia dei militari impegnati "boots on ground" nella guerra in Ucraina, scatenando le polemiche del caso.

" Strumentalizzare la morte, avvenuta in Italia per cause naturali, di un nostro giovane ufficiale spacciandola per una morte avvenuta in combattimento in Ucraina, è una fake news e un oltraggio all'ufficiale e alla sua famiglia ", ha dichiarato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, smentendo categoricamente qualunque illazione sulla scomparsa di Castiglia. " famiglia. É così che si combatte la guerra psicologica, rinnovando il dolore dei familiari del Tenente Colonnello Claudio Castiglia ", ha aggiunto con fermezza e amarezza il ministro, che si fa portavoce della rabbia di quanti, in queste ore, hanno letto la fake news.