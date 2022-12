Manovra, voto di fiducia domani dalle 20.30. E Meloni gela i gufi

Il governo ha posto la fiducia sul testo della manovra economica nell'aula della Camera, l'iter parlamentare ripartirà tra 24 ore con le votazioni. Per domani alle 20.30 è previsto il voto di fiducia alla Camera: le dichiarazioni di voto si svolgeranno a partire dalle 19. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Al termine si riunirà il Consiglio dei ministri per la nota di variazioni al bilancio cui seguiranno le dichiarazioni di voto e il voto finale al provvedimento, previsto verso le 6 del mattino del 24 dicembre, vigilia di Natale. A quel punto la manovra sarà inviata al Senato per l'ultimo e definitivo passaggio parlamentare.

I tempi sono serrati ma Giorgia Meloni lo aveva promesso: il governo avrebbe lavorato notte e giorno per questa manovra e così sta facendo. Il voto finale in Senato è previsto tra il 27 e il 28 dicembre, in tempo per festeggiare con tranquillità il giorno di Capodanno. Dopo una nuova giornata scandita da numerosi stop in aula, il ritorno in Commissione, dispute animate tra maggioranza e opposizioni, nel tardo pomeriggio la Commissione Bilancio della Camera ha dato via libera alle modifiche al testo della manovra richieste dalla Ragioneria dello Stato.