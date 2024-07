La marcia continua

Ascolta ora 00:00 00:00

Oggi il Governo Meloni entra ufficialmente nei primi dieci esecutivi per durata della storia della Repubblica. E non intendiamo quella Sociale. Se non avessimo qualche antipatia per la perfida Albione e la sua lingua barbara, diremmo che la Meloni è nella top ten dei capi di Governo italiani. Allo scoccare della mezzanotte ha eguagliato - a quota 629 giorni - il sesto governo Andreotti: erano gli anni 1989-1991. Fra meno di due mesi supererà il Governo Segni e fra tre prenderà il De Gasperi VII (mentre fra 783 giorni dài, coraggio che ce la puoi fare, sono solo 26 mesi diventerà il più lungo governo di sempre, Olè!).

Chi l'avrebbe detto nell'ottobre 2022, inizio della marcia, che Giorgia Meloni sarebbe arrivata così lontano? Certo, si potrebbe dire che ormai, visto il livello politico medio, basta poco per ottenere tanto. Ma qualche idea - che non sia quella di fare una alleanza contro qualcuno ma un progetto a favore di qualcosa - l'attuale Governo deve pur avercela. Altrimenti non si dura.

E per tutti quelli che invece evocano lo spettro del fascismo e invocano Piazzale Loreto, ricordiamo che esistono anche strategie meno drammatiche. Tipo vincere le elezioni.

I politici sono come i sogni.

O si ricordano subito e restano a lungo; o non si ricordano e scompaiono per sempre. Ma la Meloni è un'altra cosa. Lei è un incubo. Per chi non l'ha votata.

Vabbè. Fosse anche solo per questo, farsi odiare dalla sinistra, quando non ci sarà più potremo dire che Giorgia «ha fatto anche cose buone».